El 70% de las empresas postergó o canceló inversiones por la presión impositiva

Más de 80 empresarios y especialistas impositivos del país tanto de empresas grandes y medianas estiman que “este año aumente la carga fiscal” y creen que “en 2021 no habrá rebaja impositiva”.

Este dato al que se sumó la conclusión de que el impuesto a los Ingresos Brutos sigue siendo el que más incide en la formación de los precios de productos y servicios fue llevada a cabo por KPMG bajo la consigna “Los impuestos en la Argentina: Ante la necesidad de hallar un punto de equilibrio”.

Del relevamiento surge que el sistema tributario argentino:

*- Ha provocado la postergación de inversiones

*- N ayuda a bajar la informalidad de la economía

*- Se espera que este año aumente la carga fiscal

Los datos más destacados de la encuesta son:

*- Ingresos Brutos: 50,62 % estima que este impuesto es el que más incide en la determinación de los precios de sus productos y servicios.

*- Inversiones: 70, % afirma que postergó o canceló inversiones por el marco fiscal argentino durante 2019.

*- Provincias: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba son los estados más caros impositivamente en la determinación de los precios de sus productos y servicios.

*- Reformas: 39, % considera que en 2019 su carga fiscal aumentó como consecuencia de la Reforma Fiscal (2018); y el 41,98% por el Consenso Fiscal.

*- Presión Fiscal 2020: 94,87% asegura que este año aumentará.

*- Presión vs. Inversión: todos los encuestados afirmaron que este año no aumentarán la inversión. Se mantendrá la vigente (62%,) o se disminuirá (40%)

*- Informalidad económica: 93,59% admite que el actual sistema tributario no es funcional a disminuir la informalidad económica del país.

*- Región: el 95 % cree que la Argentina es uno de los países con menor atractivo regional para la inversión por su sistema impositivo.

*- Rebaja impositiva: 95% sostiene que no se reanudarán en el 2021 los compromisos de rebaja fiscal provincial previstos en el Consenso Fiscal.

Las opiniones mayoritarias coinciden en señalar que “la presión fiscal es percibida como un obstáculo fuertemente disuasivo en la planificación de nuevos proyectos de inversión en Argentina”, asevera Fernando Quiroga Lafargue, Socio a cargo de Servicios Financieros de Impuestos en KPMG Argentina y responsable de la encuesta.

Otro de los puntos mencionados fue es que en “los últimos años la visión mayoritaria de las empresas es que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el que incide más fuertemente en la determinación de precios de productos y servicios que se comercializan”.

Obviamente ven como negativo “la suspensión de un año de los compromisos del Consenso Fiscal en una instancia donde se iban a empezar a percibir con mayor nitidez las rebajas de alícuotas”.

Respecto a nuevos proyectos, de la encuesta surge que, “con la perspectiva de una presión fiscal agravada para 2020 se infiere una creciente dificultad para que las empresas pongan en marcha nuevos proyectos”.

Un dato interesante, las tres provincias más caras en materia tributaria son la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos y la Provincia de Córdoba.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Liliana Franco