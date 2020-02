Para Hipotecados UVA, el problema de los créditos “es otra cara del fracaso económico de Macri”

El colectivo reconoció la responsabilidad del ex presidente, pero reclamó que el Gobierno busque soluciones para esta política pública de vivienda.

Además de reavivar el debate sobre su liderazgo, la reaparición de Mauricio Macri dio pie a otra clase de discusiones. El colectivo Hipotecados UVA recordó que fue el ex presidente quien lanzó los créditos por los cuales enfrentan importantes niveles de endeudamiento. Sus críticas no fueron solo dirigidas al ex funcionario, sino también al actual mandatario, Alberto Fernández. La agrupación reclamó la intervención del Estado para que “regule un sistema que beneficia a los bancos y deteriora la economía de miles de familias”.

En una seguidilla de tuits, el grupo de deudores cuestionó “el fracaso económico de Macri” y las consecuencias que esta situación tuvo en “la disparada de la UVA”. “La estafa fue de Macri, pero las consecuencias continúan. Las familias no podemos solas contra los bancos”, reclamó. Asimismo, le solicitó al Gobierno nacional “que no dé por cerrado el tema”.

En línea con lo anterior, el colectivo recordó que “los créditos UVA fueron promovidos desde el Estado”. “Y el Estado existe más allá de quién gobierne”, resaltó. “Por eso, los Hipotecados UVA pedimos al Estado una solución UVA, que intervenga y regule un sistema que beneficia a los bancos y deteriora la economía de miles de familias”, agregó la agrupación.

El grupo de endeudados reiteró su visión de que “el fracaso del UVA es otra cara del fracaso económico de Macri que pega a todos los argentinos”. “Es claro quiénes son los responsables de que la indexación por inflación hoy sea un drama para miles de hipotecados UVA. En ese momento, administraban el Estado. Ellos NO siguen, pero esta política pública SÍ”, resaltó.

Con información de www.elintransigente.com