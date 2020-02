Oscar Armando "Topo" Gómez, en la mira del Kamza de Albania

Oscar Armando Topo Gómez es una de esas personas querido por todos y cuando los vientos que soplan a su alrededor traen buenas noticias, todos nos ponemos contentos.

En las últimas horas y por intermedio de un representante español de íntima amistad con Mario Alberto Kempes ( Kempes jugó en sus últimos años en Albania) le llegó la oferta y en este momento se encuentran en una etapa de limar detalles para darle forma a un proyecto que apunta a futuro.

" Hace una semana que venimos hablando, la propuesta me seduce mucho, pero también tengo otras en nuestro país que estoy estudiando, hoy no descarto nada, vengo de hacer cosas muy buenas en Chaco y quiero seguir en esa línea, me entusiasma trabajar con un equipo de afuera, pero también me tiran los afectos, por ahora lo estoy evaluando", nos dijo Topo café mediante.

Kamza es un equipo de la segunda división del fútbol de aquel país y tiene un estadio para 5500 personas.

El Topo también nos comentó que tuvo reuniones con gente de Chicago ( es ídolo absoluto) y también con gente de las divisiones formativas de Atlético, club que como el mismo dice ama.

"Me reuní con gente de Atlético, es un club que amo y me gustaría hacer algo ahí, es mí casa".

Topo Gómez está en Rafaela, viene de trabajar en Chaco, lo quieren de Albania y lo está evalúando, el ama La Crema, todo al parecer está por venir