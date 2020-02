El Gobierno le baja el tono a una posible suba de la edad jubilatoria

Menos de 24 horas después de que se instalara el tema, el Gobierno nacional le bajó el tono a una posible suba en la edad jubilatoria, ý a pesar de que insiste en que "es un debate que en algún momento hay que dar", afirmaron que no está en estudio.

"Desde @ansesgob queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general", escribió este miércoles el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli​, en su cuenta de Twitter.

Había sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni​, quien había hablado del tema y había abierto una puerta a discutirlo, al asegurar que las actuales edades para jubilarse (60 años las mujeres y 65 los hombres) "vienen de hace muchos años atrás y las expectativas de vida van creciendo".

Sin embargo, el propio funcionario le bajó el tono al asegurar que "no hay actualmente ningún proyecto". "No es un tema de agenda del gobierno. Dije que en algún momento iba a tener que realizarse ese debate. Pero no hay proyecto, ni agenda ni estudio. Fue por una pregunta hipotética a futuro", explicó en declaraciones a radio Metro.

"La realidad es que hoy la expectativa de vida que teníamos, todos los años crece, de modo tal que los sistemas jubilatorios van a tener que ir adaptándose a eso", explicó el titular de la cartera de Trabajo, haciendo eje en que el esquema jubilatorio sea sostenible.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) suele bregar por este tipo de modificaciones, ya que sirve para aliviar las cuentas públicas. "La Argentina necesita mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones", dice un trabajo del organismo. Una de las claves para el FMI es subir la edad de las jubilaciones: de 60 a 65 para las mujeres y de 65 a 67 para los varones.

"Esta clase de reformas requiere de mucha tranquilidad, no se hacen en emergencia", destacó Moroni a este diario.

¿Pero se hará una reforma bajo su gestión o la del presidente Alberto Fernández?, preguntó Clarín -Está fuera de agenda. No lo veo para este Gobierno, o al menos para este período presidencial, remarcó.​

Con información de www.clarin.com