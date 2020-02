Losardo defendió la reforma: “Las jubilaciones de los jueces generan un déficit de $9.200 millones"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, defendió el proyecto de ley que giró el gobierno nacional al Congreso para modificar el régimen especial de jubilación que tienen los jueces y respondió algunas críticas puntuales.

Uno de los principales puntos de fricción radica en el cambio del cálculo que se realizará para determinar el haber inicial, que será el equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas (actualmente es el 82% del sueldo correspondiente al último cargo ocupado).

“Esto significa que se van a tomar los últimos 120 salarios de los cargos que ocuparon y quiere decir que si yo fui durante cinco años juez de primera instancia y durante cinco años camarista, no es lo mismo que si estuve durante los últimos 10 años como camarista. Por eso se hace un promedio que luego se va a actualizar al momento de que se jubilan, por lo tanto a mí no me parece tan tremendo”, aseguró Losardo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Si bien este punto podría provocar un descenso de los haberes con respecto a lo que prevé la ley actual, la funcionaria dio un ejemplo que grafica la situación de privilegio que tienen los integrantes del Poder Judicial con respecto a otros trabajadores: “Quizás un juez que se jubilaba con un haber de $770 mil ahora lo va a hacer con uno de $720 mil”. Además, informó que la mesa que determinará cómo se realizará la actualización de haberes se reunirá luego de que se sancione la ley, por lo que ese debate continuará abierto incluso luego de que cambie el sistema.

Para acceder al beneficio, el proyecto establece el requisito de haber prestado como mínimo 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos. También iguala la edad mínima de retiro en 65 años para hombres y mujeres, punto que fue objetado.

“No entiendo por qué acá algunos hablan de un tema de género si justamente estamos luchando por la igualdad y creo que a los 65 años podemos trabajar. Acá estamos reformando el sistema judicial y una persona puede elegir si jubilarse a los 65 o a los 70, cuando quieran”, desarrolló.

La ministra dijo que no esperan que haya una ola de magistrados que apuren su retiro para iniciar los trámites antes del cambio de régimen ni que tampoco están impulsando esa posibilidad. “Este proyecto busca reducir las inequidades en el sistema previsional”, analizó y explicó: “Era imposible sostener el régimen cómo está, con un déficit de $9.200 millones por año que se cubre con el resto de las jubilaciones de $14 mil”.

El presidente Alberto Fernández anunció el viernes pasado un aumento en las jubilaciones mientras se discute una nueva fórmula de movilidad. Paralelamente, giró un proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio que perciben funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. En un comunicado conjunto, la Asociación de Magistrados y la de Fiscales expusieron su rechazo.

Los nuevos jueces

Losardo reconoció que están revisando los pliegos que envió el gobierno de Mauricio Macri para nombrar jueces en cargos vacantes, no obstante negó la existencia de una lista negra. “Queremos ver quiénes son y puede ser que se saquen a unos y se pongan a otros siempre y cuando no ofrezcan la calidad que se necesita”, planteó.

Finalmente, rechazó la posibilidad de endurecer penas para evitar hechos violentos como el ataque a Fernando Báez Sosa porque las escalas actuales son adecuadas, el problema es que en muchos casos no se aplican correctamente.

Con información de www.infobae.com