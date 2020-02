Batman es de Boca: Ben Affleck posó con la camiseta de Boca

El reconocido actor de Hollywood, Ben Affleck fue a un programa deportivo mexicano y gracias a un periodista argentino se llevó de regalo una camiseta de Boca y hasta posó con la ella.

En el final de la entrevista que se hizo por la cadena Univisión, por la presentación de su última película, The Way Back donde interpreta un ex jugador de básquet que cae en desgracia y abusa del consumo de alcohol, el también director se llevó un regalo.

Nicolás Cantor periodista argentino que trabaja en el programa y fanático hincha de Boca lo sorprendió con un regalo que dejó sin palabras al actor. Al recibir la camiseta de Boca, el ex Batman dijo en un español perfecto: “Que bueno”, mientras sonreía y se posaba.

Aprovechando el momento de distensión, Ben bromeó sobre su colega y amigo Matt Damon: “Tiene una esposa argentina pero no sabe hablar nada de español ese cabrón”, explicó entre risas.

Además, contó que su hija juega al fútbol y es una “gran jugadora”. Antes de terminar la entrevista, Affleck prometió que en su próxima visita por el programa iba a llevar puesta la camiseta Boca.