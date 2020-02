El crudo relato de Natalie Weber y su lucha contra el cáncer: “Mi temor era que mis hijos no se acuerden de mí”

Natalie Weber fue consultada por la conductora, Moria Casán, sobre su lucha contra el cáncer. Fue entonces que la esposa de Mauro Zárate contó detalles.

“Para mí es muy importante la contención familiar. Gracias a Dios mi mamá y Mauro estuvieron al lado mío todo el tiempo. Nunca se les cayó una lágrima adelante mío, jamás”, fue lo primero que dijo sobre el tema.

“Mi temor era que mis hijos no se acuerden de mí, Rocco tenía diez meses. Mi pánico era ese, que me pueda tener como presente”, agregó.

“Con mi mamá trataba de hablar lo menos posible porque no quería que tenga el miedo que se le pueda morir una hija. Prefería hablar con mi psicóloga”, contó Natalie Weber.

Y concluyó: “Siempre tuvimos con Mauro una vida sexual normal. Nunca dejar que muera la pasión. Gracios a Dios me hizo sentir hermosa”.

“Yo agradezco mucho cómo fueron conmigo, fueron de fierro. Tuve mucha gente alrededor. Lloramos cuando me dijeron que me había vuelto la enfermedad. Porque está todo eso que dicen que cuando vuelve vuelve más fuerte, además del buscador de internet que encontrás todas cosas terribles”, sustuvo Natalie ante las lágrimas de sus compañeras.

“Es una operación muy grande y dolorosa, entrás con todos los miedos. Le pedí por favor que si yo me iba del mundo no le prohíba a mi mamá ser abuela. Ahí hablé con él, pero siempre me negaban la realidad, yo pensaba, ‘paren, no me tomen de tonta, yo sé lo que tengo’”, concluyó Weber.