Matan de 40 balazos al hijo de la presidenta del PJ de Villa Gobernador Gálvez

El hombre al que asesinaron de aproximadamente 40 balazos en Villa Gobernador Gálvez es hijo de la presidenta del Partido Justicialista de esa ciudad. La mujer, llamada Mónica Cabrera, a su vez es empleada del municipio vecino y del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se investiga la motivación del feroz ataque, ya que la línea de un homicidio en ocasión de robo no sería la más concreta.

Mónica Cabrera dijo en el programa Cada Día (El Tres) que cerca de las 4 de la mañana escuchó "una ráfaga de tiros". "Sentí los disparos. Salí, no podía abrir el portón de los nervios. Llamé al 911 porque había un auto abierto, con las puertas abiertas, y no había nadie adentro. Dije que se habían escapado", comentó entre lágrimas la mujer al sugerir que no había visto que había un cuerpo en el interior del Chevrolet Corsa gris.

"Lo único que me dieron de él son las zapatillas", agregó Mónica.

Diego, hermano del fallecido, expresó: "No entiendo nada. Da asco vivir acá. Esto no pasa en todos lados. Esto no tiene nombre. No te pueden pegar 40 tiros en la puerta de la casa tu mamá. No me preguntes por qué, no sé qué hizo. Era un tipo de casa, de laburo. No nos metemos con nada".

Berton, que trabajaba de mecánico, fue atacado en Julio Argentino Roca y San Juan. Fue encontrado muerto adentro del interior de un Chevrolet Corsa gris con 40 heridas de arma de fuego, entre orificios de entrada y salida. Se secuestraron en la escena del crimen 35 vainas servidas calibre 9 milímetros y 5 plomos encamisados deformados en el interior del vehículo, según informaron desde Fiscalía.

Estaba en la zona donde vive un familiar al que fue a visitar. Hay medidas en curso en reserva para dilucidar la motivación e identidad de los agresores.

