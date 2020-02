Tras su encuentro con el FMI en Arabia Saudita en el marco del G-20, Guzmán viajará a Washington para continuar negociando la deuda

El ministro de Economía se reunirá con Kristalina Georgieva en Riad donde seguirá avanzando en la negociación por el crédito Stand By y luego viajará a los Estados Unidos para reunirse con equipos técnicos del organismo de crédito

El ministro de Economía Martín Guzmán y la tiular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva protagonizarán en las próximas horas en Riad, Arabia Saudita, un encuentro bilateral en el marco de una reunión del G-20, este sábado y domingo.

No obstante, tras finalizar su agenda el titular de la cartera económica volará el lunes a Washington, Estados Unidos, donde continuará negociando la deuda soberana. Así se lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Asimismo, Guzmán también verá en Riad al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, un actor clave para el voto de los organismos multilaterales de crédito y en un contexto en el que Argentina necesita contar con el apoyo del presidente Donald Trump respecto a un acuerdo para renegociar el crédito Stand By con el organismo de crédito internacional. Las otras dos reuniones bilaterales serán con el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, y con el secretario de Finanzas de México, Arturo Herrera.

El ministro de Economía jugará en Arabia Saudita una segunda partida este fin de semana que consistirá en renegociar la deuda del Club de París además de seguir avanzando en un entendimiento para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por la primera, se reunirá con el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, quien coordina este club de acreedores oficiales. Al funcionario le propondrá reducir a cerca de la mitad el interés anual del 9% que debe pagar el país tras el acuerdo firmado por el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

En Riad, el titular de la cartera económica tendrá la compañía del respresentante argentino en el directorio del FMI, Sergio Chodos, quien también lo acompañará en el regreso a Washington, donde se estima que profundizará las conversaciones ya iniciadas con el staff del Fondo que visitó la Argentina, encabezada por la subdirectora del Fondo para el “Hemisferio Occidental”, la norteamericana Julie Kozack, y el “jefe de misión”para la Argentina, el venezolano Luis Cubeddu.

En este contexto en el que Guzmán viaja al G-20 a negociar la deuda con el organismo crediticio y a continuar cosechando adhesiones internacionales, no hay que perder de vista que el presidente Alberto Fernández diferenció la negociación actual con los acreedores de la Argentina del proceso que atravesó el país durante el segundo mandato de Cristina Kirchner por los juicios que impulsaban los fondos buitre ante el juez Thomas Griesa.

Al realizar el distingo en declaraciones a AM750, el jefe de Estado deslizó una crítica a la actitud que había adoptado en aquel entonces el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof: “Ahora tenemos un auditor de la talla del FMI que dice lo que dice; ahora no es que nos pusimos caprichosos y dijimos no pagamos, ahora no somos nosotros, ahora está el Fondo haciendo un llamado al sistema financiero mundial".

El mandatario se refirió así a la reciente declaración pública del Fondo Monetario Internacional, que reconoció que el endeudamiento de la Argentina es insostenible y les solicitó a los bonistas que acepten una quita de capital para darle al país la posibilidad de que normalice la actividad económica.

Con información de www.infobae.com