El niño víctima de bullying que ya no quería vivir y conmovió al mundo

“Dame una soga, me quiero matar”, son las desgarradoras palabras de Quaden, un niño australiano de nueve años con enanismo que sufre de bullying por parte de sus compañeros en la escuela. Su madre, Yarraka Bayles, decidió compartir el video de su hijo llorando sin consuelo para generar conciencia sobre las consecuencias que conllevan estos abusos en quienes los padecen.

“Quiero que la gente sepa, padres, educadores, maestros. Estos son los efectos del bullying. Esto es lo que el bullying causa, por eso, por favor, eduquen a sus hijos, a sus familiares y amigos”, dice Bayles durante el video, para después continuar: “Quiero que la gente sepa cuánto nos está lastimando como familia”.



De acuerdo con una entrevista que el medio australiano SBS le hizo a la madre, a Quaden ni siquiera le gustaba ir a la escuela, sin embargo, ese día había querido asistir, pues el director le había comentado que estarían los Brisbane Bullets, que es un equipo de la Liga profesional de Baloncesto en Australia.



Si bien ese parecía ser un día especial para el niño, los tratos que recibió por parte de sus compañeros lo arruinaron. Mientras esperaban para que los jugadores firmaran sus camisetas, narró la madre, “uno de sus compañeros le daba palmaditas en la cabeza y hacía referencias a su altura. Le daba palmaditas en la cabeza como a un pequeño cachorro”.



“Se notaba que estaba muy incómodo, pero es tan bueno intentando ignorar esas cosas, que no quiere que la gente sepa cuánto lo está afectado. Es tan fuerte y confiado, pero son momentos como estos cuando lo ves desmoronarse. Fue desgarrador verlo, me hizo sentir impotente”, comentó para el mismo medio.

Las conductas violentas hacia el pequeño Quaden, quien nació con acondroplasia, la forma más común del enanismo, han sido constantes a lo largo de su vida. De hecho, la señora Bayles contó que la primera ocasión en que intentó suicidarse fue cuando él tenía seis años de edad. Aunque en aquel entonces fue después del fallecimiento de su abuelo, a partir de esa ocasión, estos intentos se convirtieron en algo constante.



Ante el hecho de que los ataques por la apariencia física de su hijo se han normalizado en sus vidas, ella ya no quiere pasar por alto estas situaciones. “No hay escapatoria, ésta es la realidad. No hay que acostumbrarnos a esto y decirle que los ignore, eso no soluciona el problema, eso sería como disfrazar al bullying”, declara la madre en el video mientras Quaden luce un semblante más tranquilo.

Por ello, su iniciativa al filmar las dolorosas escenas fue contundente: “Este tema necesita ser abordado de inmediato y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Cada vez que pase, voy a hacer un video para que las personas puedan saberlo. Esperamos poder lograr un cambio y no perder otra inocente vida por el bullying”.



Después de haber subido el video que actualmente cuanta con más de 19.000.000 de reproducciones recibió mucho apoyo de parte de los usuarios de redes sociales, pero también fue blanco de críticas: “He tenido reacciones violentas, por eso pensé dos veces antes de eliminarlo... pero quería que la gente viera el efecto que el acoso está teniendo en mi hijo. Si no levanto la voz por él, ¿quién lo hará?”.

La publicación resultó contrastante para los contactos de Bayles, pues ese tipo de contenido no es el que ella suele subir a sus perfiles en redes sociales, ya que Quaden forma parte de la campaña Stand Tall 4 Dwarfism para dar visibilidad y promover el respeto a las personas con las condiciones como las de su hijo.



La mamá del niño informó que su hijo ya había sido retirado de la institución educativa y seguiría sus estudios en casa, algo que se ha vuelto recurrente en su vida. Cabe mencionar que ella no atribuyó ninguna culpa sobre el compañero de Quaden ni a la escuela, pero sí pidió que se implementaran nuevas medidas para evitar estas conductas como talleres recurrentes para los demás estudiantes.

“Eso resolvería muchos de los problemas, ya he hablado sobre esto en la escuela, protegería a los otros niños con discapacidades y los ayudaría a sentirse seguros. Hay tantas cosas que podemos hacer. Debería ser parte del plan de estudios”, comentó Yarraka Bayles.



A raíz que el video se hiciera viral en las redes sociales, los usuarios se volcaron para darle una alegría al pequeño y de esta forma, el comediante estadounidense Brad Williams abrió una página de Go-Fund Me, la cual ya ha recaudad poco más de USD 215.000 con el fin de regalarle a Quaden y a su madre un viaje a Disneyland, en California.

“Esto no es sólo para Quaden, es para cualquiera que haya sido intimidado en sus vidas y le haya dicho que no fueron lo suficientemente buenos”, se puede leer en el sitio web de la iniciativa. “Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen”.



Los deportistas igualmente expresaron su apoyo al niño de nueve años. El equipo Indigenous All-Stars, de la Liga Australiana de Rugby invitó a Quaden a liderar al equipo en su siguiente partido de pretemporada: “Todos estamos aquí para apoyarte, amigo”, comentó un jugador del conjunto a través de un video en Twitter.

También celebridades mostraron su apoyo al joven. Una de las reacciones más relevantes en este sector fue la del afamado actor australiano, Hugh Jackman, quien por medio de su cuenta de la misma red social publicó una grabación de sí mismo en la que comenta el caso de Quaden.



“Quaden, eres más fuerte de lo que crees. Y sin importar lo que pase, tienes un amigo en mí”, comenzó el protagonista de películas como X-Men para después hacer una petición a sus seguidores: “Seamos amables con el otro. El bullying no está bien, la vida ya es lo suficientemente difícil. Hay que recordar que todas las personas enfrente a nosotros están pasando por algún tipo de batalla. Seamos amables”.

“En nuestras fantasías más locas jamás se nos ocurrió que recorrería el mundo y generaría semejante frenesí mediático”, dijo Yarraka Bayles a la prensa. “Demasiada gente sufre en silencio y pienso en esas familias que han perdido hijos por el acoso. Es una crisis internacional que exige atención urgente”.

Fuente: Infobae