Ginés González García se mostró preocupado por el sarampión y advirtió sobre un brote de dengue

El rebrote de sarampión en el país después de 20 años, con la primera víctima fatal desde 1998, genera preocupación en el Gobierno y el ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que además están en alerta por un posible pico de dengue para la primera quincena de marzo, luego de la muerte de una mujer por el virus que transmiten los mosquitos.

"Estamos en máxima alerta con estos dos temas y máxima acción. En el caso de sarampión ayer nos juntamos con todas las universidades, sociedades científicas y con las provincias y Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el tema? Hay que vacunar. ¿Cuál es el tema por el que hay que vacunar? Porque no está correctamente vacunada la población, sobre todo en los últimos tiempos. Todos sabemos, hubo faltantes esporádicos de vacunas, eso incidió, incidió también los antivacunas. También la falta de respeto a las enfermedades cuando desaparecen", señaló el ministro de Salud en el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

Aunque no quiso profundizar en la pelea política, se volvió a referir a los faltantes de vacunas durante la gestión del presidente Mauricio Macri. "Hubo muchos reclamos de provincias, de sociedades científicas y el gobierno lo negaba pero sucedió. La gente es consciente, en algunas la falta de dosis fue más contundente, como con la meningitis. En otras fue esporádicamente, pero sucedió", repitió González García y agregó: "Cuando asumo, saco 84 millones de dólares de vacunas de la Aduana, que estaban desde junio, ¿cómo lo explico eso?"

"Ni bien asumimos compramos vacunas, ahora hay de sobra. Pero como existe población no correctamente vacunada hay que casi buscarlos, y estimular a que vengan. En algunos partidos del Gran Buenos Aires ​estamos haciendo casa a casa", detalló el ministro de Salud.

El ministro también se mostró en alerta por el dengue. "Me tiene preocupadísimo en estos días porque está en plena expansión en Paraguay. Estuve el miércoles ahí con los ministros de la región. En Paraguay hay oficialmente 90 mil casos y 16 muertos, pero piensan que tienen más de 50. Se espera un pico en Argentina para la primera quincena de marzo y espero equivocarme", adelantó Ginés González García.

"En Capital y GBA tenemos casos y empezaron a haber en otras provincias. Estuve con el Jefe de Gobierno el martes. En Brasil generó 800 muertos el año pasado", recalcó el ministro.

Interrupción del embarazo

"Va a ser de interrupción legal del embarazo y eliminación de cualquier penalización, salvo que se hiciera en condiciones que estén fuera de los plazos y lo que dice la ley. No es que va a dejar sin sanción a quien lo haga fuera de los plazos. Por lo menos es lo que hablamos al principio, porque no estoy en los detalles finales. Va a haber razones de salud y plazos", adelantó Ginés González García sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que enviará el Gobierno al parlamento.

"La intención no es ir contra nadie. Enfocar desde lo que significa la salud pública, cuántas muertes evitamos, cuántas mutilaciones evitamos, cuánto mercado ilegal evitamos, además del derecho de las mujeres. Y va a ir junto con el programa de los 1.000 días (de acompañamiento familiar desde la gestación de un bebé)", señaló González García cuando fue consultado por la oposición de la Iglesia.

El ministro recordó el episodio de 2005, cuando el entonces obispo castrense Antonio Baseotto dijo que González García merecía que "le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar" por proponer el reparto de preservativos entre los jóvenes, y lo acusó de apología del delito por proponer la despenalización del aborto en aquel momento. "He sido agredido por un hombre de la Iglesia y jamás siquiera he contestado. Es una cuestión de salud, es una opción, no es obligatorio. Es necesario desde la salud pública", remarcó el ministro. Y sobre el posible rechazo del Papa Francisco, añadió: "Uno tiene que hacer lo que cree que es bueno para el país, lo que hace el mundo moderno. Respeto a todas las religiones".

Con información de www.clarin.com