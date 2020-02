Con una marcada alusión a la negociación con el FMI, el Kirchnerismo recordó a Néstor kirchner en el día de su natalicio

Este 25 de febrero el ex mandatario hubiese cumplido 70 años. El Frente de Todos y La Cámpora lo homenajeó en redes sociales

Este martes 25 de febrero, Néstor Kirchner hubiese cumplido 70 años. En un nuevo aniversario de su natalicio, el kirchnerismo homenajeó al ex Presidente con videos en los que repasa fragmentos de su gestión y se traza un paralelismo -a partir de sus discursos- entre la situación económica y social,y la negociación de la deuda de principios del 2000 con la actual que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

Con más de 7 mil tuits, pasadas las cero horas de este martes, el hashtag #NéstorCumple se convirtió en tendencia en Twitter. Además del recuerdo por parte de militantes y dirigentes a través de las redes sociales, desde La Cámpora y el Frente de Todos difundieron dos videos resaltando la figura del fundador del kirchnerismo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional durante su gobierno.

En un minuto - 55 segundos que dura el video que editó La Cámpora se escucha la voz en off de Néstor Kirchner mientras las imágenes recorren su etapa como gobernador de Santa Cruz, su época de militante y su memorable discurso de asunción en 2003. Entre sus frases más destacadas se menciona: “Aquellos que más problemas tienen, tengan más ayuda y solidaridad de toda la sociedad”; “La mejor manera de ir solucionando los problemas es escuchando a los que más sufren”. Las frases seleccionadas para la ocasión van en sintonía con el relato que viene sosteniendo el actual Gobierno y que más reforzó cuando se discutió en el Congreso la Ley de Solidaridad y cuando se dispuso los cambios en la movilidad jubilatoria. “No existe sustentabilidad para ningún programa que no contemple crecimiento económico e inclusión social”, se escucha remarcar a Kirchner en alusión a la situación económica de aquél entonces, con la cual la actual gestión de Alberto Fernández refuerza su comparación.

“Hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional: el resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. No nos interesa una región del mundo donde solamente haya integración económica y esté llena de pobreza, de exclusión, de desocupación, de falta de empleo, de falta de inversión, de falta de desarrollo industrial de nuestros pueblos”, fue la crítica de ese entonces del ex Presidente a la relación que mantenía el país con el FMI. “No caigamos en la trampa del neoliberalismo que lo único que trata de quebrar estos espacios para ver si ellos pueden volver a entrar, o tratar de quebrar la fe y los sueños que todos tenemos en una Patria mejor. Pongamos nuestro corazón que el nuevo amanecer está a un paso”, concluye el video de La Cámpora, en el que Néstor es el protagonista exclusivo; Cristina Kirchner solo aparece acompañándolo en dos pequeños fragmentos.

Por su parte, el Frente de Todos a través de su cuenta de Twitter difundió otro material audiovisual en el que se recuerda al ex mandatario junto a organismos de derechos humanos, el momento en el que jura con Alberto Fernández cuando en aquél entonces el actual presidente era su Jefe de Gabinete y su discurso en la histórica IV Cumbre de las Américas con la presencia del ex mandatario norteamericano George Bush, y el momento en el que Kirchner anuncia el “pago de la deuda total” con el FMI. “Reclamamos que aquellos organismo internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda asuman su cuota de responsabilidad”, dijo aquella jornada.

La frase también alude al discurso que ha tenido Cristina Kirchner al hablar de la actual negociación con el Fondo, en el que le ha adjudicado gran parte de la responsabilidad de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el organismo, y ha aclamado por una relevante quita.

“Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros como país intentando superar el infierno en el que caímos. Sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía”, se lo escucha decir a Kirchner en otro fragmento del video que termina con la imagen de la ex pareja presidencial.

El pasado 19 de febrero, Cristina Kirchner cumplió 67 años, y La Cámpora también la homenajeó con un video publicado en redes que fue acompañado con el hashtag #CristinaCumple. Miles de dirigentes y militantes kirchneristas la mencionaron en redes.

