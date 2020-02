Piden la interpelación de Saín

Con la firma de representantes de distintos Departamentos de la Provincia de Santa Fe, el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, solicita la Interpelación del Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe Dr. Marcelo Saín.



Desde el caso del asesinato de Gonzalo Glaría el 31 de diciembre de 2019, con la manifestación popular realizada en la ciudad de Rafaela y las acusaciones del Ministro de haber sido una movida política del anterior gobierno. La famosa frase "Voy para allí y la cosa se va a poner picante" dicha a Marcelo Gomez Director de Policía al frente de la Unidad Regional II Rosario, la cuestión estacional de los homicidios y finalmente las boleadoras que implementaria la Policia de Santa Fe, son cosas poco serías que dan muestra de la incapacidad o negligencia del Ministro para poder asumir la responsabilidad, de la protección los vecinos de nuestra provincia.



El mismo será presentado antes ambas Cámaras para que se realice una Interpelación al Ministro de Seguridad D. Marcelo Saín



El Documento:



SOLICITAMOS INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD



La situación de la (in) seguridad en la provincia de Santa Fe se ha vuelto muy delicada y la ciudadanía necesita conocer el diagnóstico acerca de las causas de esta realidad como así también las soluciones propuestas por parte de los máximos responsables del área.



Desde el 3 de enero del presente año a la fecha, se han padecido en los departamentos Rosario y La Capital más de sesenta homicidios - de los cuales muchos (no todos) tendrían que ver con acciones de bandas- sin que se visualice un cambio en la tendencia criminal ni se adviertan avances reales y tangibles en la clarificación de los hechos ocurridos. No se evidencian indicadores que alejen de la percepción colectiva al “fantasma” de la impunidad en el crimen. Vale decir, parecieran estar fallando las distintas instancias de investigación y persecución, ya que no hay gran cantidad de detenidos por aquellos delitos, ni siquiera imputaciones ni, mucho menos, juicios iniciados.



La política expresada por el Ministro Saín y su propio accionar al mando, parecieran estar lejos de generar la resolución de los conflictos sino que, por el contrario, con sus dichos, ha generado más violencia, mostrando cierta incapacidad para gobernar una fuerza que requiere distinguir claramente entre aquellos que desempeñan correctamente su rol y aquellos que, por acción o por omisión, se han vuelto cómplices del delito. El mensaje debe ser muy claro. El enemigo no es la institución policial, sino el delito, dentro y fuera de la fuerza.

Vale decir, además, que la movilidad y pase a disposición de agentes, tampoco ha dado resultado para solucionar los graves problemas estructurales dentro de la policía de Santa Fe.



Asimismo, la distribución de recursos sigue siendo inequitativa, puesto que la gran mayoría de los egresados del ISEP han sido destinados a Rosario, en detrimento del resto de la Provincia, siendo aquel el mayor foco de criminalidad histórica pero con un recrudecimiento inusual.



Por otra parte, se han sumados fuerzas Federales, pero no se conoce ni el numero, ni los objetivos, ni el plazo, ni los costos de las mismas ni cómo se van a financiar, pero se insiste con la Ley de Necesidad Pública y se estará gastando a cuenta. En ese sentido, se ha firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, del cual tampoco se conocen los detalles.



Vale destacar que el Ministro de Seguridad no tiene derecho a “inventario” ya que formó parte de la gestión anterior y hace más de un año que está trabajando en el lugar, asumiendo la responsabilidad de la seguridad de una provincia, que pareciera desconocer en su territorio y en su heterogeneidad.



Es por todo ello, finalmente, que desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical (MNMR) creemos necesario y urgente solicitar al poder Legislativo que interpele al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe para que explique -en detalle y con datos concretos- que acciones y que resultados se han obtenidos en estos meses de gestión (donde el delito ha cobrado las vidas de muchos de nuestros vecinos y ha afectado la vida de sus familias y de la comunidad toda) y cuáles son las acciones que se desarrollarán para revertir el cuadro de situación existente.



