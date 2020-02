100 días más tarde

Hasta no hace mucho se tomaban como referencia los primeros 100 días de los gobiernos para anticipar su futuro. La cifra alude a la arrolladora contraofensiva de Napoléon desde su regreso del exilio hasta su derrota definitiva en Waterloo. Hoy se considera ese lapso como el que tiene todo nuevo gobierno para tomar medidas que más tarde serán inaceptables. Alberto Fernández se acerca a cumplir los 100 días de gestión ¿qué hizo hasta ahora?

Asumió con una economía con baja actividad, alta inflación e inversiones paralizadas por la incertidumbre. La incertidumbre aumentó, disparada por la vuelta de un peronismo ideológicamente adverso al mercado y con un liderazgo difuso. Una aplastante mayoría de votantes opinó el 11 de agosto que la solución a sus problemas estaba en volver a 2015. Los que votan todos los días opinaron lo contrario.

De allí que después de las PASO se aceleró el deterioro macro con una devaluación del 40%, el riesgo país trepando más de mil puntos y una única certeza: la probabilidad de default. Alberto Fernández festejó su triunfo en las primarias con una amarga comprobación: los agentes económicos consideraban el retorno del peronismo no como una solución, sino como un nuevo problema.

A esa comprobación siguió otra no menos sorprendente: cuando cuatro meses más tarde recibió el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri, no anunció ningún plan para revertir la situación. No hubo programa de mediano plazo, ni medidas reactivadoras, sólo un fuerte aumento impositivo y un duro recorte de las jubilaciones, disposiciones de emergencia que el Congreso aprobó alegremente y cuyo impacto recesivo resulta innecesario fundamentar. Además de estas disposiciones se repartieron 600 mil tarjetas "alimentarias" y se dio un aumento mayor a los jubilados que cobran menos, pero esa es política electoral desfasada que no mejora los índices, porque de lo contrario Argentina sería una potencia económica mundial.

De manera que en lugar de poner en marcha las famosas "políticas públicas" a favor de una pronta reactivación, el Presidente ubicó al tope de la agenda la cuestión de la deuda, pero en la práctica tampoco avanzó en ese tema. La novedad más notable podría ser que el FMI declaró la insolvencia de la Argentina en un gesto de supuesta ayuda que no hizo más que confirmar lo que seis meses antes habían advertido los mercados. Según los especialistas, la posibilidad de default de la Argentina es del 94%, medida según los seguros contra default, porque parece muy difícil un acuerdo con los bonistas.

Los seguros contra default a 5 años subieron 319% desde las PASO. Los seguros a un año aumentaron en el mismo lapso 820% y a seis meses, 2.100%. Lo que dijo el FMI no era ninguna novedad para los operadores. Conclusión, el ballet mediático del ministro Guzmán, con la señora Georgieva, el Presidente, sus colegas europeos, el secretario del Tesoro norteamericano y hasta el mismo Papa, no mueve el amperímetro. Se acerca el plazo de 100 días de su llegada al poder, pero el Gobierno sigue sin dar señales de cómo resolverá los problemas con que se encontró el 10 de diciembre.

