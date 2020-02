Jujuy Jiménez posó con una ajustadísima lencería roja, pero la forma de su nariz llamó la atención de todos

Sus publicaciones en las redes sociales son unas de las más comentadas de todas las famosas argentinas y esta vez, el nuevo posteo de Sofía Jujuy Jiménez no fue la excepción.

La modelo compartió una sensual foto en la que se la ve con lencería de encaje rojo, sin embargo lo que llamó la atención fue “algo” en el rostro de la joven.

La foto de Jujuy Jiménez publicada en su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores, obtuvo más de 42 mil “me gusta” y superó los trescientos comentarios.



“No me canso en decir que sos muy hermosa”, “El color Rojo te hace más hermosa”, “Te queda genial”, “Nunca subestimes a una princesa vestida de rojo…”, fueron algunas de las palabras que le dejaron sus seguidores. Sin embargo el que más llamó la atención fue el de alguien que se detuvo en su nariz y escribió: “Esa nariz me vuelve loco !”.

Jujuy Jiménez vive un excelente presente en el plano amoroso, en donde su relación con el tenista Juan Martín Del Potro se afianza día a día. Y en el plano profesional, hace solo algunos días, se convirtió en noticia por salirle al cruce a Elizabeth Vernaci.

Luego de que la conductora radial dijera en su programa que la provincia de “Jujuy es Bolivia”, la modelo le hizo frente desde el programa en el que participa por la pantalla de América y declaró: “Acá me pongo seria porque no puedo tocar este tema con humor y como jujeña que soy, orgullosísima de mi provincia y mi país, esto me parece una gran falta de respeto. Creo que acá se equivocó y estaría bueno que pida unas disculpas”.