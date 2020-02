El esposo de Ricky Martin llegó a Argentina ¿a marcar terreno?

Desde su llegada, Ricky Martin revolucionó el país. En el marco de su tour Movimiento, el cantante realizará shows en distintas provincias y son cientos de miles los fanáticos emocionados por verlo arriba del escenario. Si bien al principio vino solo, ahora llegó su marido, Jwan Yosef, el artista plástico con el que tiene cuatro hijos.

La visita de su esposo podría haber pasado desapercibida de no ser por un dato curioso: se dio a conocer que Ricky Martin habla y le pone like en las fotos a un actor argentino, que es nada más ni nada menos que el hermano de la periodista Majo Martino.

Juan Manuel Martino se sorprendió al ver que, hace un año atrás, Ricky Martin lo empezó a seguir en Instagram. Cuando le preguntó por qué lo había hecho, el cantante respondió: “Sigo a muchos colegas tuyos”. “Después siguieron hablando por WhatsApp y se charlan desde hace un año”, contó su hermana en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Y si bien reveló que le encantaría que su hermano salga con Ricky Martin, aseguró que no va a pasar porque a Martino no le gustan los hombres. “No, ojalá, amaría que estuviera saliendo, pero hablan y a mi hermano no le gustan los chicos. Sé que Ricky tiene una relación libre con su marido”, se sinceró la periodista.

Sin embargo, parecería que todo va bien entre el cantante y su esposo. Jwan compartió una foto suya en el avión yendo a Buenos Aires y un video de uno de los recitales de su marido, con un súper corazon en el medio.