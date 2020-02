No se hace | Marian Farjat llamó al 911 haciéndose pasar por una mujer china con síntomas de coronavirus

Aunque no lo creas, hay gente para todo. Este fue el caso de Marian Farjat. La ex Gran Hermano llamó al servicio de emergencia local haciéndose pasar por una mujer china que pidió asistencia por un presunto caso de coronavirus.

“Hola, ¿para pedir un médico a domicilio? Callao al 900 es la dirección, a la vuelta del supermercado chino. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? ¿En cuántos minutos está? Es una urgencia”, escuchó el operador del 911.

Marian Farjat se hizo famosa cuando fue parte de GH 2015, pero en esta ocasión fue noticia por esta desubicación que encima compartió a través de las redes.

El video lo subió a su cuenta de Instagram donde se la ve en comunicación con el 911 tratando de imitar a una mujer china con síntomas del coronavirus.

Cuando el empleado del servicio de emergencias le pregunta por los síntomas Marian Farjat le responde engolando su voz de manera exagerada: “No es para mí. Vino mi tía de China y tiene tos, fiebre, se siente mareada, mucha tos… muy mal está”.

Cuando del 911 detectaron que era una broma le cortaron la comunicación y estalla en risas.

Hace algunos meses Marian Farjat ya había hecho el ridiculo cuando en diálogo con la revista Paparazzi, la joven de 24 años señaló que la crisis de la Argentina complicó su situación económica. “Este año fue difícil. Tuve que vender mi Audi A1. También hago ferias americanas”, explicó Marian Farjat, sobre cómo hace para tener dinero en este tiempo, y generó revuelo.

Eso sí, ser una persona famosa del mundo del espectáculo y la televisión le permite tener canjes, como ropa, bebidas, alimentos y tratamientos de belleza.“Si no fuera por eso no sé cómo haría”, admitió la ex participante de GH, sobre sus acuerdos con las marcas.