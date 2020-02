Por primera vez René de Calle 13 mostró la cara de Milo, el hijo que tuvo con Soledad Fandiño

Hace poco más de 5 años, Soledad Fandiño estaba en pareja con René Pérez Joglar, más conocido como Residente de Calle 13, y juntos tuvieron a Milo. Durante estos años, ambos preservaron la identidad del pequeño y casi no lo mostraban en las redes sociales.

El miércoles, René había avisado a través de las redes sociales que estaba próximo a estrenar una nueva canción y que iba a mostrar por primera vez el rostro de su hijo. “Mañana me conocerán más personalmente, mañana les presento a Milo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, el líder de Calle 13 estrenó su canción titulada “René” con el correspondiente videoclip. Casi al final del video, el cantante se encuentra con su hijo en una cancha de béisbol y finalmente se ve el rostro de Milo con su enorme sonrisa.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué” , escribió el ex de Soledad Fandiño en las redes para presentar su nuevo tema.

Y agregó: “Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”. En pocos minutos, el videoclip acumuló más de 100 mil reproducciones en YouTube.

El día que Milo cumplió 5 años, René le dedicó unas dulces palabras en su cuenta de Instagram: “Hace 5 años nació el amor de mi vida. Milo. Te gusta que el viento te sople en la cara, comer con las manos sin usar cuchara. Tocar las flores que salen en abril y hablar con los trenes del ferrocarril”.



Luego, el ex de Soledad Fandiño siguió: “En tu propio eje y sin camiseta, te gusta dar vueltas como los planetas. Convertirte en carro y también en cohete. Jugar todo el tiempo aunque no hayan juguetes. Andar por el pasto sin las zapatillas. Eres amigo de las cosas sencillas. Por eso me abrazás y me descongelás. Y me haces sentir como un globo que vuela”.