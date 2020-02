Perotti se quiere suicidar: Respaldó a Saín

“Es el nivel de organización criminal consolidado año tras año es lo que tenemos que combatir, no lo vamos a ocultar y esa es la discusión de fondo"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, salió a respaldar a su ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien acumula una serie de declaraciones que han levantado polvareda y despertaron fuertes críticas de la oposición. Pidió focalizar la discusión en la necesidad de combatir al crimen organizado y “no correr el eje” porque “el delito necesita del silencio”. También remarcó y valoró el apoyo expresado en este sentido de parte del presidente Alberto Fernández, este jueves en el Monumento a la Bandera.





En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Perotti valoró el discurso que ayer brindó Fernández en Rosario. "El presidente comprendió lo que pasa en esta parte del territorio argentino. La presencia de las fuerzas federales es una parte. Enfrentar al delito organizado requiere mucho más", señaló en primer lugar. "Hay un antes y un después de las declaraciones de ayer del presidente. No es un tema de santafesinos ni de rosarinos, es una cuestión que la Argentina no puede permitirse", manifestó.

Cuando se le preguntó si en este contexto, las expresiones vertidas por Sain complicaban más el escenario, respondió: “Lo que está complicando es la situación que estamos viviendo. Estamos enfrentando una sociedad que se ha estructurado con una Policía debilitada, un Estado ausente no sólo en la formación de policías sino en la presencia en los barrios, estamos enfrentando una sociedad que se estructura con un delito criminal que se ha mirado desde el costado”.

“Es el nivel de organización criminal consolidado año tras año es lo que tenemos que combatir, no lo vamos a ocultar y esa es la discusión de fondo, ahí tenemos que tener las energías puestas”, continuó. “"Empecé a denunciar estas cosas en 2011, pero se negaba el problema. El delito necesita silencio y así se ha ido acumulando año tras año, se fue profesionalizando y su poder económico se ha fortalecido. Hoy tenemos esa realidad y hay que enfrentarla, el detalle, cosas para corregir, expresiones no deseadas puede haber pero no corramos el eje”, agregó en evidente defensa al ministro.

“Es un aliciente saber que no estamos solos, que la Nación no sólo toma la responsabilidad de enfrentar el delito organizado sino que estará a la par de cada santafesino, de cada rosarino”, observó a continuación volviendo al discurso presidencial en el Monumento.

En relación a la vinculación que se ha efectuado entre la ola de violencia y criminalidad con la separación de sus cargos de agentes policiales, indicó: “Pude haber distintas interpretaciones y hechos concretos. En la medida en que se avanza se cortan algunos vínculos, también hay un movimiento en el territorio, aspiramos a mejorar día a día la institución policial y a fortalecer el acompañamiento de quien entendió que hay un camino diferente en el que se va a premiar al buen servidor”.



El gobernador remarcó que se trabaja en mejorar a las fuerzas de seguridad. “Nos falta equipamiento, el vecino que quiere ver más policías tiene razón”, dijo y aprovechó para introducir el polémico tema de la ley de Necesidad Pública, trabada en la Legislatura: “Esperamos contar con el acompañamiento de los legisladores, se necesitan recursos y la Legislatura tiene la oportunidad de darnos recursos para optimizar recursos", entendió.

Perotti aseguró que en Santa Fe “hay un retraso enorme en la posibilidad de estar dotados de tecnología, de equipamiento y de coordinación para enfrentar al crimen organizado. Necesitamos esta ayuda para resolver, en esta situación tan adversa es un respiro pero no una panacea”, apuntó en relación a la norma que intenta que se apruebe sin suerte desde el inicio de su gestión. “Esta ley no le sirve a Omar Perotti, es para todos los santafesinos”, concluyó.

Fuente: Rosario3