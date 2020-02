Alberto Fernández apuntó contra los “autoconvocados” del campo y los vinculó al PRO

El presidente Alberto Fernández apuntó este viernes contra los "productores autoconvocados" que protestan contra la suba de retenciones y aseguró son "opositores con una finalidad política" vinculados al PRO​.

"Yo veo una actitud de parte de las organizaciones del campo (la Mesa de Enlace) y veo otra en los autoconvocados, que evidentemente son opositores y tienen una finalidad política. Deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores, porque no es lo mismo que hable un presunto chacarero que un militante encubierto", planteó Fernández.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado afirmó que los productores que encabezan los cortes de ruta están inducidos "por dirigentes de Cambiemos, concretamente del PRO".

"Son las reglas del juego que ellos pretenden imponer. Yo estoy cumpliendo con mi palabra. Los que votaron lo hicieron sabiendo lo que yo quería y lo que iba a hacer. Ahora patalean y pretenden que uno de vuelta su compromiso, pero mi compromiso es inalterable", advirtió.

Consultado sobre su relación con los dirigentes de la Mesa de Enlace y la suba de retenciones a la soja, el mandatario afirmó: "Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Yo les dije que no íbamos a tomar ninguna medida sin consultarlos y por eso le pedí al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que llevara adelante la reunión para empezar la discusión".

De todas formas, advirtió, "el campo tiene que entender la situación argentina".

"Estamos en un país en el cual el Fondo Monetario dice que no está en condiciones de pagar sus deudas. Y no por culpa nuestra. Si el Fondo dice semejante cosa, se darán cuenta el qué estado están las arcas públicas. No puede ser que a uno le pidan que supere el déficit fiscal y al mismo tiempo nadie quiera aportar nada", agregó Alberto.

Y cerró, en esa línea: "Yo me siento tranquilo. No le mentí a nadie. Esta vez el esfuerzo lo tienen que hacer los que están en mejores condiciones. No lo van a hacer los que menos tienen. Los que exportan son los que están en mejores condiciones, por eso pido la ayuda del campo".

Casi al mismo tiempo que Fernández, el presidente de la Federación Agraria​, Carlos Achetoni, aseguró que la reunión del jueves "fue buena" y que "hay una instancia al diálogo", aunque advirtió que "con el 30 por ciento de las retenciones ya estamos complicados".

En diálogo con FM Futurock, el ruralista señaló: "Nosotros nunca fuimos a un tractorazo ni a medidas de protesta. A nivel nacional no hicimos nada. Hemos luchado contra las presiones de algunos sectores que pedían protestas para mantener el diálogo con el gobierno. Me molesta que haya opositores que se involucren en protestas genuinas del campo".

Más definiciones

Autocrítica: "Los propios a veces se vuelven ansiosos y no se dan cuenta de lo que recibimos. Muchas veces pretenden volver a lógicas o prácticas que nos costaron las derrotas, por eso tenemos que aprender. Tanto Cristina (Kirchner) como yo hemos aprendido y sabemos a dónde no queremos volver".

Negociación con el FMI: "Necesitamos que sigan adelante auditando las cuentas. Nadie quiere más que nosotros que vean las cuentas públicas argentinas, para que vean lo que han dejado. El 70 por ciento del Fondo de Sustentabilidad, que es con el que se les paga a los jubilados, son papeles del Estado. Se gastaron toda la plata del Estado para sostener la bicicleta y la fuga de divisas. Y ahora que uno intenta recuperar con equilibrio y equidad las cajas con la que se les paga a los jubilados, patalean".

"Necesitamos que el Fondo venga y vea que no les mentimos. Miren lo que han dejado. Miren lo que no miraron o lo que no quisieron ver. Debo decir que también tengo la percepción de que ahora hay otra mirada. Kristalina Georgieva tiene una mirada distinta".

Economía: "Yo sentí que en materia económica teníamos razón. Cuando en campaña dije que la Argentina estaba en default, estaba diciendo la verdad. Lo que yo siento es que nosotros, con un gran trabajo de Martín Guzmán, logramos que el mundo nos escuchara. Le pido a la gente que esté confiada. Estamos en el camino correcto. No es fácil salir del desierto en el que hemos quedado, pero vamos a salir. No tengo ninguna duda".

Con información de www.clarin.com