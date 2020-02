Constitucionalistas recomiendan no judicializar la presencia de Daniel Scioli en Diputados

Feliz Lonigro dijo que si no renunció, sigue siendo diputado. Andrés Gil Domínguez aseguró que estaba "habilitado para participar de la sesión".

Constitucionalistas defendieron la presencia de Daniel Scioli en su banca de la Cámara de Diputados y coincidieron en destacar la legalidad de la sesión especial que dio media sanción al proyecto de recorte de las jubilaciones de privilegio para jueces y fiscales.

Para el abogado Félix Lonigro, Scioli "todavía sigue siendo diputado". "En este caso, por más que haya hecho tareas de embajador si el todavía no presentó la renuncia estamos ante un diputado nacional", sentenció Lonigro.

La polémica la originaron los legisladores de la oposición, que cuestionaron la presencia en el recinto del ex gobernador, nombrado por Alberto Fernández como embajador en Brasil. "Si hubiera decreto de designación y Scioli no presentó la renuncia, al ir ayer al Congreso como diputado ameritaría una denuncia penal", explicó Lonigro. Pero eso no ocurrió.

"De las tres variables, la situación de Daniel Scioli es la de un diputado que pertenece al cuerpo, que todavía no renunció, no fue aceptada su renuncia", sentenció Andrés Gil Domínguez. "Para que Scioli sea designado embajador se debe publicar el decreto en el Boletín Oficial", remarcó.

El constitucionalista Gil Domínguez pidió separar la política de la Justicia y recordó que Scioli “ayer era un diputado en el ejercicio de su cargo habilitado para participar de la sesión".

En ese sentido, el abogado recalcó que las actividades que Scioli pudo realizar días atrás como futuro embajador no le otorgan el cargo diplomático. "Scioli pudo haberse reunido con quien quiera, no hay una discusión controversial", justificó.

