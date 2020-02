La UCR propuso a Jesús Rodríguez en la AGN, pero el PRO se resiste y quiere a Miguel Angel Pichetto

Ya no son gobierno, pero las fricciones entre la UCR y el PRO que signaron buena parte de la experiencia de Cambiemos en la Casa Rosada, siguen vigentes. Este viernes los referentes del partido fundado por Mauricio Macri se enteraron por los diarios de que el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo había enviado una carta a los titulares de las dos cámaras del Congreso para proponer el nombre de Jesús Rodríguez como máxima autoridad de la Auditoría General de la Nación, cargo reservado según ordena el artículo 85 de la Constitución para el partido mayoritario de la oposición. El macrismo pretende que ese cargo sea para Miguel Angel Pichetto.

Lo curioso es que el PRO y la UCR no logran ponerse de acuerdo en cuál es la fuerza de Juntos por el Cambio con más legisladores. Desde la sede partidaria del macrismo hicieron circular planillas de excel con la cantidad de diputados y senadores de cada espacio. Según sus cálculos, el PRO contaría con 53 diputados y 8 senadores; un total de 61 legisladores, que sumarían 65 si se contabilizan los 4 que forman parte de bloques aliados. Los radicales, en tanto, según esos cálculos sumarían 46 diputados y 14 senadores propios (60 legisladores) y sumarían un total de 62 si se cuentan los aliados.

En el Comité Nacional de la UCR, sin embargo, hacen otras cuentas. Sostienen que no hay nada que discutir. Apuntan que, según el reglamento del Congreso, los diputados deben estar afiliados al partido, un detalle que no cumplen todos los legisladores del PRO, poco afectos a la liturgia partidaria a la que acostumbra la UCR en sus más de 100 años de historia. El radicalismo, además, cuenta como propios a aliados de otras fuerzas, como los del Frente Cívico de Catamarca, por su condición de afiliados al partido.

"No corresponde contabilizar a los aliados o interbloques. Los senadores Claudio Poggi y Roberto Basualdo (aliados del PRO) tienen monobloque propio y los diputados (Marcelo) Orrego y (Felipe) Alvarez conforman otro. La diputada Virginia Cornejo de Propuesta Salteña no figura en los registros como integrante del Bloque PRO. El reemplazante o la reemplazante de la Elisa Carrió, todavía no ha asumido su banca, y hay una disputa judicial por la misma", argumentan los laderos de Cornejo.

El radicalismo le ofreció a Pichetto y a sus socios de Juntos por el Cambio el cargo de auditor que dejará vacante Rodríguez, en el organismo que aspira a presidir.

Además de Macri, Patricia Bullrich y el PRO en su conjunto; la Coalición Cívica y varios referentes de la UCR -como el gobernador de Jujuy Gerardo Morales- apoyaban la designación del ex candidato a vicepresidente Pichetto en el lugar para el que ahora fue nominado Rodríguez. La tensión está en la mesa de Cambiemos desde noviembre pasado, pero el radicalismo insistió con el último ministro de Economía de Raúl Alfonsín, quien paradójicamente fue uno de los dirigentes radicales más alineados con la Casa Rosada entre 2015 y 2019.

“Se apuraron porque algunos de nuestros diputados no podían asumir. Y esto también forma parte de la interna radical”, interpretaba una de las principales espadas del PRO en el Congreso. Según esa visión, la designación de Rodríguez representaba un gesto de Cornejo para marcarle la cancha a sus rivales internos Morales y el titular del interbloque de Diputados, Mario Negri. Sus dos correligionarios también se habrían enterado por los medios; un detalle que niegan rotundamente en el entorno del ex gobernador de Mendoza.

Pichetto, mientras tanto, apuesta al silencio. Si bien en un momento había asegurado que no le interesaba ningún cargo que no fuera electivo, rápidamente se mostró proclive a aceptar el cargo de auditor.

En el PRO también lamentaron la falta de timming de la cúpula radical un día después de que la atención se posara en la estrategia del Frente de Todos en Diputados en la sesión del jueves en la que dio quórum y votó Daniel Scioli, designado (pero no oficializado) embajador en Brasil. “Si no retiran la nota, presentaremos una propia y los kirchneristas se van a matar de risa”, insistieron en el macrismo.

En el PRO querían evitar que la polémica se profundizara y destacaban que otros cargos en juego -como la defensoría del pueblo- no se mezclarán con esta negociación. Hacia el final de la tarde la titular del PRO Patricia Bullrich esperaba cruzar un llamado con Cornejo para evitar que la sangre llegara al río.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Guido Carelli Linch