Mársico se pregunta que hay entre en concesionario de la terminal y el Intendente

A días de comience la actividad legislativa, el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, ingresó dos solicitudes en relación a la Nueva Terminal de Omnibus, Considerando que hay incumplimiento por parte del concesionario y una inacción por parte del municipio a la hora de controlar.

Mársico requiere que se dé cumplimiento a la Cláusula Tercera del Convenio Registrado bajo el Decreto Nº 47955 y que fuera refrendado por Ordenanza Nº 5034, mediante la cual el Concesionario le cede al Municipio diferentes espacios dentro del predio y la Municipalidad de Rafaela efectuará a su costo y cargo, la totalidad de las reparaciones que deben realizarse en la calzada de hormigón existente en el sector de ingreso, playa y egreso de colectivos, de acuerdo con los deterioros que presenta al momento de suscripción del acuerdo.

"La situación está a la vista y cualquiera puede ver el deterioro, este no es el primer pedido de informes sino el cuarto que le hacemos a la municipalidad para que intervenga con el Concesionario. Hay poca iluminación en los diferentes sectores de la Terminal, falta parquización y cualquier persona que viene ya sea a buscar a alguien o para tomar un micro no tiene sombra", manifestó el edil.

Otro de los planteos realizados tiene que ver con que actualmente la calzada de hormigón existente está muy deteriorada, incluso los arreglos que se llevaron a cabo por parte del municipio, de acuerdo a lo convenido.

El concejal sostuvo que "son muchas cosas las que no están bien, la Terminal está descuidada y los bancos del salón de espera la mayoría tienen el respaldar vencido o directamente no está el banco, entonces entendemos que la Municipalidad mira para otro lado, mientras quien debe ocuparse de estas cosas no lo hace".

"También solicité la colocación del cielorraso en la parte que falta, porque cuando hace algunos días llovió se cayeron algunas placas, y esto lo cuentan quienes ocupan algunos sectores de servicio de la Terminal y pagan expensas por una mala prestación".

Mársico explicó que "todo está previsto en los Pliegos que está a cargo del Concesionario y no sé porqué el Municipio no exige con mayor dureza y sanciona, si es necesario, estos permanentes incumplimientos".

"Las terminales de ciudades menos importantes que Rafaela tienen a disposición de los viajeros un mísero enchufe para cargar un celular, aquí ni eso hay, no les importa para nada brindar un mejor servicio, es lamentable", cuestionó duramente el demoprogresista.

Y continuó diciendo: "desde el Concejo hicimos muchos pedidos y poco o nada se ha solucionado. Lo que estamos pidiendo es que se sancione al incumplidor. Sino de esta manera vamos a terminar haciendo convenios con el concesionario para que sea después el municipio el que arregle la Terminal porque él no lo hace; tenemos que pagar los vecinos por los arreglos que el concesionario desaprensivo no se digna a realizar".

El concejal dejó en claro que estos pedidos de informes tienen sustento en la gran cantidad de quejas que recibió por parte de vecinos, usuarios y visitantes.

