La Terminal de Rafaela es una "tomada de pelo"

Fue necesario que el Concejal Mársico levantará la voz de alerta para que nos percatemos "in situ" del deterioro y la falta de servicios de la Terminal de Rafaela

El de ayer fue un día caluroso, quizá no el de más temperatura, pero los 35 grados que marcaba el termómetro a las 15hs fueron suficientes para padecerlos en la Terminal de Rafaela.

Estacionamos el auto en el lugar asignado y encontrar una sombra se tornó una tarea imposible, no hay árboles en el sector de estacionamiento, primer incumplimiento del concesionario, primera "vista gorda" de la Municipalidad.

El interior era literalmente un sauna. Resulta llamativo que una Estación Terminal como la de nuestra ciudad no tenga, ya no pedimos aire acondicionado que tendría que ser lo normal, sino, una cantidad de ventiladores suficientes como para cubrir un espacio tan grande. Los existentes no son suficientes y permanecer en el lugar es todo un padecimiento.

Nos sentamos pese a lo insoportable del calor y nos encontramos con que el respaldo de la mayoría de las sillas para hacer espera están vencidos, por lo que aquel que tenga que hacer una larga espera ya sube al colectivo cansado y contracturado.

Si alguien pretende cargar el celular será una tarea imposible, no hay enchufes ni dispositivos especiales para ello como en la mayoría de las estaciones de ciudades mucho más pequeñas y con menos movimiento que la de nuestra ciudad.

Simulamos querer hacer un reclamo y la oficina correspondiente se encontraba vacía, una falla que resulta inadmisible, máxime en plena temporada turística.

Nos llamó mucho la atención el estado del cielorraso, dañado y sin la placa de yeso correspondiente, dando un aspecto de abandono triste e incomprensible.

También sabemos que existen otras falencias en cuanto a la carpeta asfáltica de ingreso, desconocemos quien tiene la responsabilidad al respecto, pero quién sea, la Municipalidad tendría que procurar reparar la misma.

Tenemos una terminal concesionada y los servicios que se brindan son pocos, casi nulos. Es evidente que el Intendente mira para otro lado y no obliga, como corresponde, a que se cumpla la normativa.

Cuando hay un guiño cómplice por parte de las autoridades, el "tufillo" es inconfundible y tiene un solo nombre.

El Intendente tiene la palabra, de lo contrario, tendremos que pensar que .........