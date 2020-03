La oposición cuestionó la falta de autocrítica y las menciones a la herencia recibida, pero elogió el proyecto sobre el aborto

El mensaje del presidente Alberto Fernández en el Congreso desató un fuerte malestar en la oposición, sobre todo macrista, por los cuestionamientos que hizo a la herencia recibida. Así, desde Juntos por el Cambio se plantearon objeciones puntuales por la ausencia de anuncios vinculados con la lucha contra la corrupción y se deslizaron críticas a la “política clientelar” de algunas medidas de contención social.

Sin embargo, y de manera llamativa en un mensaje presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la oposición aplaudió dos ejes del foco discursivo de Fernández: el proyecto de ley de aborto que se enviará al Parlamento y las propuestas relacionadas con una fuerte defensa a la causa de las Islas Malvinas.

“Parece que el Presidente vivió sólo en los últimos cuatro años y que lo que se hizo durante los 12 años del kirchnerismo no golpearon nada a la Argentina”, dijo el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos, Mario Negri. También deslizó, tajante: “No se puede cargar a Macri por los problemas del sarampión y por todo lo que hoy pasa en la Argentina”, dijo.

En ese mismo sentido, el senador Esteban Bullrich se mostró molesto porque el Presidente hizo "muy poco reconocimiento de la historia y de lo que pasó en la Argentina más allá del gobierno de Macri y de la situación de gravedad con que el gobierno anterior recibió el país”.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Humberto Schiavoni, remarcó que “la situación del país esgrimida no se condice con los datos objetivos", aunque valoró el “tono conciliatorio del Presidente al hacer un llamado a la unidad nacional”.

Desde ese mismo punto de vista, el diputado del PRO Waldo Wolff remarcó: “El Presidente habló de la decadencia ferroviaria y fue jefe de Schiavi y de Jaime”, ambos funcionarios vinculados con la tragedia de Once.

La ausencia de los temas vinculados con la lucha contra la corrupción en el mensaje presidencial fue otro de los puntos más cuestionados por la oposición.

“Nos llamó la atención que no se haya mencionado nada de la ley de extinción de dominio o de ficha limpia”, dijo a Infobae el diputado de Cambiemos Héctor “Toty” Flores. Desde el bloque de la Coalición Cívica emitieron un documento en el que respaldaron los dichos de Flores y añadieron que si bien avalan la desclasificación de los testimonios de los ex agentes de inteligencia en la causa AMIA “el presidente Fernández no puede pasar por alto que hay un ex presidente responsable del encubrimiento que integra el bloque oficialista en el Senado”, en alusión a Carlos Menem.

La misma lectura hizo Negri, que aplaudió la necesidad de terminar con los “jueces amigos” del poder, aunque remarcó que “Fernández no dijo nada de que todos los jueces deben investigar los casos de corrupción más allá del color político de los acusados”.

Ante los anuncios relacionados con una reforma judicial, el diputado de izquierda Nicolás del Caño fue muy duro en sus cuestionamientos al Presidente al sostener que “la única manera de terminar con las componendas en la justicia es con la implementación de juicios populares, algo que el Gobierno no lo tiene en cuenta”.

En relación a los temas de política social, el ex ministro de seguridad bonaerense y actual diputado del PRO, Cristian Ritondo, dijo a Infobae que “el Presidente nos ha propuesto un Estado clientelar y no un Estado de bienestar con subsidios permanentes de 70.000 millones de pesos a la tarjeta alimentaria que no ayudan a generar una cultura del trabajo sino una cultura clientelar”.

También hubo referencia críticas de la oposición en relación a la falta de definiciones por la aprobación del presupuesto 2020 y la reforma de la Agencia Federal de Inteligencia, donde el Presidente hizo menciones pero no ahondó en detalles de propuestas concretas.

Tampoco hubo una lectura favorable de la oposición al momento de analizar la salida a la crisis de la deuda que planteó Alberto Fernández. Desde la UCR y el PRO rechazaron de plano los cuestionamientos presidenciales sobre el manejo de la deuda por parte de Macri en su momento.

Elogios y aplausos

Sin dudas, el mensaje vinculado a los temas de género fue el eje discursivo de Fernández que más despertó elogios de la oposición. Esto es los anuncios presidenciales relacionados con una ley del aborto, la reforma a la ley de adopciones, la asistencia a la mujer vulnerable y la insistencia en la mayor participación de la mujer en la vida política.

“Debemos destacar la agenda de género como política de Estado, dándole continuidad a muchas políticas implementadas por Macri. Apoyamos así la idea de avanzar con la ley de despenalización del aborto, que trabajaremos para que sea ley”, dijo a Infobae la diputada radical Karina Banfi.

No fue la única legisladora de la oposición que remarcó este párrafo del mensaje presidencial. De hecho hubo varias legisladoras de la oposición que aplaudieron en el recinto este tramo del mensaje de Fernández. Por caso, desde la izquierda, Myriam Bergman avaló esa decisión presidencial más allá de las diferencias económicas que tiene con la Casa Rosada.

Incluso con algunos reparos y dudas, el tema del aborto despertó respaldos en la oposición mas crítica. Por caso, el presidente del Comité Nacional de la UCR y actual diputado, Alfredo Cornejo, planteó la necesidad de que el proyecto de ley de aborto pase primero por una instancia superior al Congreso como una consulta popular.

En tanto, uno de los legisladores fuertemente opositores al aborto como el senador Esteban Bullrich avaló la decisión del Presidente de impulsar iniciativas tendientes a apoyar a la mujer vulnerable que quiere tener hijo o a la necesidad de reformar la ley de adopciones.

El otro anuncio que también generó elogios de la oposición fue aquel que tiene que ver con la idea del Presidente de impulsar una Comisión Nacional por la causa Malvinas con referentes de la oposición, las universidades y los gremios para planificar políticas de Estado en este aspecto.

Está claro que el duro mensaje opositor hacia el discurso presidencial en el Congreso tuvo una razón de ser: los legisladores del PRO, la UCR o el Socialismo venían de una caldeada semana donde se crisparon los ánimos con el PJ por el escándalo en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la reforma a las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, donde denunciaron una “maniobra ilegal” del oficialismo, que impuso el voto de Daniel Scioli pese ya empezó a cumplir funciones de embajador en Brasil.

La ausencia del ex presidente Mauricio Macri en el Congreso también fue todo un gesto de rechazo opositor a los lineamientos del gobierno de Fernández y una clara muestra de disconformidad con el Gobierno.

Otras voces

Por otro lado, desde el oficialismo destacaron el discurso del Presidente. “Hay que crear la Conadex”, planteó Víctor Santa María, diputado del Parlasur y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh). “Hay que crear rápidamente la Comisión Nacional de la Deuda Externa (Conadex) para que investigue que se hizo con los Fondos de la deuda externa y quiénes fueron los responsables políticos y económicos", agregó.

También expresó satisfacción por el anuncio de proyectos como la ley para la interrupción voluntaria del embarazo “en su tiempo inicial”, y el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y su hijo en los primeros años de vida.

Para el titular del Suterh, en sus primeros 81 días de gobierno, Alberto Fernández ha presentado ideas claras y concretas: “La creación de empleos es central para que los argentinos puedan poner en marcha el país, se está presentando una agenda muy amplia de recuperación de derechos”, señaló.

En tanto, el designado embajador en México, Carlos Tomada, afirmó en las redes sociales que “el presidente anunció el fin de la Argentina de la especulación y el endeudamiento insostenible. Vamos por la Argentina de la producción, del trabajo y de la ampliación de derechos”.

“La democracia se sostiene en derechos e igualdad, como dijo Alberto Fernández, no puede haber privilegios. #TodosConAlberto vamos a fortalecer el carácter redistributivo del sistema previsional, cuidando a los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo”, expresó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Martín Dinatale