Mario Negri: “Me hubiera gustado escuchar que nos dijera cuándo va a mandar el Presupuesto”

Mario Negri, jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, analizó el discurso del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa. El dirigente cordobés apuntó contra el mandatario argentino por la falta de precisiones sobre el Presupuesto 2020. A su vez, deslizó críticas respecto a la reforma judicial que busca implementar el Gobierno.

Este domingo el presidente Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En un discurso que duró cerca de una hora y media, el mandatario argentino realizó anuncios fuertes sobre distintos temas. Asimismo hizo un repaso de las gestiones realizadas en estos dos meses de Gobierno.

En ese marco, Mario Negri reprochó que no haya habido detalles del proyecto de Ley sobre el Presupuesto 2020, que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. “Me hubiera gustado escuchar que nos dijera cuándo va a mandar el Presupuesto, porque no tener esa herramienta, no es bueno para el gobierno, retrasa al país”, manifestó.

En declaraciones a la prensa, el legislador cordobés habló de “contradicciones” en algunos anuncios del Presidente. “Me parece bien que se recupere el valor de la palabra, pero deberían buscar los videos que tienen guardados en un placard en los que hablaban muy mal unos de otros”, señaló en relación a las críticas efectuadas por el presidente años atrás hacia la figura de Cristina Kirchner, hoy su vicepresidente.

También apuntó contra la reforma en el Poder Judicial que busca implementar el Gobierno. “Me parece bien lo de los jueces amigos, eso lo aplaudí, porque desde el 83 la mayoría en el Senado la han tenido ellos, y han nombrado a los jueces. Pero nunca hizo referencia a que los jueces deben investigar los hechos de corrupción, sin importar el color político”, advirtió.

Con información de www.elintransigente.com