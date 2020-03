En la cama y con un enterizo color piel: el look “al desnudo” de Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis es una de las modelos argentinas más bellas y más activas en las redes sociales. A través de ellas comparte varios momentos de su vida, desde cuestiones personales hasta profesionales, casi todo pasa por sus cuentas, especialmente Instagram donde tiene más de 1 millón de seguidores.

Con un estilo proactivo, alegre y desestructurado, Vicky Xipolitakis siempre está en boca de todos, ya sea por las decisiones que toma y sus repercusiones o por las sesiones fotográficas de alto voltaje que comparte en sus redes sociales. Lo cierto es que nunca pasa desapercibida.

Los últimos días estuvo sumida en una polémica tras su participación en Divina comida, donde primero entabló una fuerte relación con Sofía “Jujuy” Jiménez, pero momentos más tarde todo cambió y la buena onda terminó con una pelea. Además, su estrategia de juego para ganar en el programa de televisión generó disgusto entre algunos televidentes y así lo manifestaron en las redes.

Más allá de las polémicas que pueda generar, Vicky Xipolitakis sabe que también genera miles de suspiros con su escultural figura, y así lo demostró con la última serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram. Allí, posó muy sensual con un vestido beige que fue confundido por algunos seguidores con su piel y pensaron que estaba sin ropa.

“Sueña pero no te duermas”, escribió la modelo junto a la publicación en la que se la ve recostada en la cama bocabajo. A un lado de ella, una guitarra, y al otro, el respaldo y los almohadones. Las imágenes generaron una revolución en las redes sociales y sus seguidores no perdieron ni un minuto y le dejaron más de 13 mil me gusta y cientos de halagos. “Linda”, “Estás tremendamente hermosa, Vicky”, “Qué linda foto”, escribieron.