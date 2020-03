El reto de una instagramer terminó con dos amigos y su marido muertos

Tres personas murieron en una fiesta de cumpleaños en Moscú después de que unos 30 kilos de hielo seco, destinado a crear efectos especiales, fueran arrojados a una piscina. La información divulgada inicialmente por medios rusos fue confirmada por investigadores locales encargados del caso.

La fiesta, realizada la noche del pasado viernes en el complejo de piscinas Devyaty Val de la capital rusa, fue para celebrar el cumpleaños de Ekaterina Didenko, una popular influencer de Instagram enfocada en productos farmacéuticos, y contó con la participación de 18 de sus amigos más cercanos.

Dos personas murieron en la escena, mientras que un tercero falleció en el hospital, dijo el comité de investigación de Rusia en un comunicado, y anunció que se inició una investigación criminal por el incidente.

El marido de Didenko, Valentin, fue la tercera víctima, confirmó la agencia de noticias TASS. Otras cuatro personas sufrieron quemaduras químicas e intoxicación.

La agencia de noticias RIA Novosti dijo que las víctimas habían saltado a la piscina después de que los 30 kilos de hielo seco se hubieran volcado en el agua y sufrieron reacciones químicas. Otros presentaron cuadros de principio de asfixia por la falta de oxígeno.

En videos divulgados en las redes sociales se puede observar a los invitados vistiendo trajes protectores blancos para la acción. En uno de los clips se ve a dos de los asistentes vertiendo el hielo seco sobre el agua, mientras el resto de las personas observa cómo una nube de humo sale de la piscina y, sin pensarlo, saltan emocionados uno por uno.

Todos aparecen sonriendo en las publicaciones de las redes sociales, sin imaginar el desenlace fatal. Segundos después, comenzaron los desmayos.

El hielo seco estaba destinado a crear una nube de niebla sobre la piscina. Pero cuando el hielo seco (la forma sólida de dióxido de carbono) entra en contacto con el agua, crea nubes arremolinadas, pero, también, puede causar una explosión. Al derretirse el hielo, se produjo dióxido de carbono, e inundó la habitación en apenas segundos. Los invitados se ahogaron y comenzaron a desmayarse. Como consecuencia de la intoxicación, tres personas murieron por edema pulmonar.

Además, de Valentin, los otros dos fallecidos fueron identificados como Natalia Monakova y Yuri Alferov, ambos de 25 años.



El canal de noticias Mash, en el servicio de mensajería Telegram, publicó videos que decían que eran de Ekaterina, primero en el hospital diciendo que había sobrevivido (desmintiendo rumores sobre su fallecimiento). Luego, en un estado de angustia, rindió un homenaje a su marido después de que se confirmara su muerte.

La influencer habló sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de sus seguidores y numerosas fotos de su familia. “Valya ya no está con nosotros. O Natasha o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”, expresó la joven rusa, visiblemente conmocionada.

Según detalló entre lágrimas, su hija Nastya le pregunta dónde está su padre y ella duda sobre cómo contarle el desenlace fatal. “Me pregunta por qué estoy llorando. No sé qué decirle”, agregó.

Didenko, una farmacéutica, suele dar consejos en sus redes sociales sobre medicina casera y estilo de vida. Incluso, en algunos videos, había mostrado experimentos aficionados con sus dos hijas. ''Mis lectores ahorran dinero al ir a la farmacia'', señala en su perfil de la red social.

No obstante, tras lo ocurrido, fue blanco de fuertes críticas de sus seguidores, por lo que decidió bloquear los comentarios de sus últimas fotos.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que se había abierto una causa penal por causar la muerte por negligencia. La “razón preliminar de la muerte de tres (asistentes) fue asfixia mecánica, porque sus vías respiratorias estaban bloqueadas”, informó el Canal 112.

(Con información de AFP)