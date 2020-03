Juntos por el Cambio llegó a un acuerdo para que Jesús Rodríguez presida la Auditoría General de la Nación

La novela comenzó en octubre cuando Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto cayeron derrotados ante la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. En el nombre de la Vicepresidenta electa alguien llamó al PJ de Río Negro y pidió frenar en el tribunal de disciplina la expulsión del todavía senador nacional, principal detractor de la ex jefa de Estado. El plan ‘venganza’ estaba en marcha.

El todavía Presidente había pensado en un premio para el peronista que estuvo 18 años en la misma banca en el Senado de la Nación y que tuvo la llave de la mayoría de la leyes de los doce años del kirchnerismo y los cuatro de Cambiemos. El premio era el sillón en la Auditoría General de la Nación que ante cada gobierno peronista ocupó un hombre de la UCR. Además un lugar clave para investigar gestión y aprobar rendición de cuentas, en definitiva un control al kirchnerismo a través de quien en campaña se ganó su respeto y máxima confianza.

Sin embargo el último viernes después del mediodía el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que anunciaba la propuesta al Congreso del nombre del ex diputado y ex ministro de Economía Jesús Rodríguez para que pase de auditor, cargo que ocupó los últimos años, a titular de la AGN. A los dirigentes del PRO los sorprendió y enojó la noticia que aseguran no les fue comunicada ni fue consensuada previamente. Era vox populi la pelea que el centenario partido daría por esa silla aunque no habían alcanzado un acuerdo en ninguna de las reuniones de Juntos por el Cambio.

La nota fue presentada por la mañana tanto a la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kicrhner, como al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa quienes deberían avalar la postulación con su firma vía resolución.

“De acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 85 de la Constitución Nacional y 123 de la Ley Nro. 24.156, cumplo en dirigirme a Ustedes en mi condición de Presidente de la Unión Cívica Radical, proponiendo como Presidente de la Auditoría General de la Nación al Licenciado Jesús Rodríguez”, escribió Alfredo Cornejo mientras cerca suyo aseguraban que la vacante que dejará Rodríguez la cederían a un dirigente del PRO como “gesto de unidad” en la coalición Juntos por el Cambio.

En el partido del ex presidente denunciaron por lo bajo y con insistencia un pacto Cristina-UCR que incluiría otras designaciones y otros cargos. E hicieron cuentas de inmediato: el PRO tiene 53 diputados y 8 senadores lo que da un total de 61 sin contar a los cuatro aliados. La UCR tiene 60, entre los 46 diputados y los 14 senadores más dos aliados.

La pelea generó tensión y trascendió de la esfera privada a la pública rápidamente. Ante las idas y vueltas, Pichetto se excusó y avisó que desistía de la contienda. En el PRO opusieron resistencia y entre el viernes y este lunes Cristian Ritondo, presidente del bloque de ese partido, habló con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados para hacer valer numéricamente la diferencia a favor. Y Massa, viejo amigo de Pichetto que intentó construir con el ex senador un espacio político, le habría comunicado a Cristina Kirchner que si ella firmaba la resolución a favor de Jesús Rodríguez él se vería obligado a firmar a favor de Pichetto. Ayer el ex jefe del bloque de senadores kirchneristas desconoció ante Infobae tales movidas para sostenerlo. ¿Habrá sido el motivo de enojo de la Vicepresidenta de la Nación visiblemente molesta en la Asamblea Legislativa? Lo niegan.

Ritondo habló además con Patricia Bullrich, flamante presidenta del PRO. También habló con ella Alfredo Cornejo y le hizo su propia ecuación. Los aliados, explicó, no se cuentan si no son afiliados al mismo partido. Pero dos aliados de la UCR son afiliados radicales: el diputado Eduardo Brizuela del Moral y el senador Oscar Castillo del Frente Cívico y Social de Catamarca. Ambos son radicales “y hasta fueron gobernadores por la UCR”, ofrecieron a modo de prueba. Esa suma da 59 contra 62.

El domingo la ex ministra de Seguridad de la Nación, otra ex peronista que se ganó la máxima confianza de Macri e integra con Pichetto su círculo íntimo, conversó con el ex presidente que se fue de viaje a Guatemala y se excusó de participar en la Asamblea Legislativa que abrió el 138 periodo de sesiones ordinarias.

“Hicieron algo sin avisar y sin tener el número”, insistían ayer algunos diputados macristas que seguían mostrando fidelidad a Pichetto. “Vamos a preservar la unidad pero la unidad no es siempre a costa nuestra”, se quejó alguien más tras calificar como una “picardía” el apuro del viernes de los radicales.

Finalmente Macri y Bullrich aceptaron las cuentas radicales y acordaron acompañar la postulación de Jesús Rodríguez. Así se lo comunicó la jefa del PRO al jefe de la UCR, según confirmaron varias fuentes consultadas.

A Diputados no llegó la nota pedida.

Ganó Cristina.

con información de www.infobae.com sobre una nota de Analia Argento