Con apoyo de Cristina Kirchner, se reactiva el proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta tratará la próxima semana al proyecto de ley para intervenir por un año el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, presentado por el peronista Guillermo Snopek.

Si bien el proyecto solo cuenta con la firma de Snopek y fuentes de la bancada del Frente de Todos habían señalado que se trataba de un proyecto "personal", el texto fue incluido en el temario de la comisión de Asuntos Constitucionales. que se reunirá la semana que viene.

La camporista María de los Angeles Sacnun -que preside esa comisión- convocó para el martes 10 a las 17.30 con el fin de tratar ese tema y la ley de Capitales Alternas, proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández para llevar las reuniones de gabinete a distintas provincias.

Sacnun responde a Cristina Kirchner y no tiene la suficiente autonomía para avanzar con el tratamiento del proyecto sin el aval de la presidenta del Senado.

Desde el Frente de Todos aseguran que es "una cuestión formal" y que en la comisión se decidirá si deciden avanzar con el tema, o no.

Según fuentes del Frente de Todos, por pedido del senador Snopek, la comisión va a darle entrada al proyecto y escuchar su planteo. "No está previsto apurar ni firmar nada", señalaron.

Pero desde el radicalismo aseguran que se trata de un ataque. En diálogo con Clarín, el gobernador Gerardo Morales aseguró: "Quieren intervenir la Justicia y revisar las causas para liberar a Milagro Sala".

Desde la UCR creen, además, que el oficialismo buscará darle, al menos, media sanción al proyecto y que la Cámara alta tienen los números suficientes para hacerlo. El proyecto, si tiene dictamen de comisión, podría aprobarse por mayoría simple.

A su vez, consideran que el objetivo es “montar un show”; generar en el debate un escenario para subir a testigos y “víctimas” que permita “instalar el tema” y desgastar la figura de Morales. También apuntan que se trata de una "jugada" del kirchnerismo para hacer "ruido" en la relación entre el presidente Alberto Fernández y Morales, quien busca mantener "buen vínculo" y estuvo presente en la apertura de sesiones en el Congreso.

El proyecto de intervención del Poder Judicial fue presentado a fines de febrero por el senador jujeño Guillermo Snopek, político y cuñado del gobernador de esa provincia, el radical Morales, que está casado con María Eugenia Snopek.

El texto presentado consta de ocho artículos. Establece la intervención del Poder Judicial jujeño “a fin de garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino

También fija que el Poder Ejecutivo designará al interventor, y que éste podrá "suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional".

Según esta iniciativa, la intervención tendría un plazo de un año que podría ser prorrogable por otro año más, mediante una resolución del Ejecutivo.

En diálogo con Clarín, Snopek había aclarado que su proyecto no tiene que ver con el pedido de liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. "En el proyecto no hablo de Milagro Sala. Lo presento porque me veo en la obligación. Quiero velar por la institucionalidad de la provincia”, señaló.

En los fundamentos del texto, el legislador señala la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia como uno de los argumentos para pedir la intervención y apunta contra el Ministerio Público de la Acusación como un "órgano para constitucional para el disciplinamiento social e institucional" que "formula imputaciones a quienes no se alinean políticamente al Gobierno de Gerardo Morales".

Hasta ahora, sólo el ex juez de la Corte Suprema y aliado del kirchnerismo, Eugenio Raúl Zaffaroni, y el periodista Horacio Verbitsky eran quienes venían insistiendo en que “correspondería la intervención por Poder Judicial de Jujuy”.

ESte miércoles, también, los diputados provinciales del Frente de Todos de Jujuy se pronunciaron a favor de la medida. A través de un comunicado, los legisladores peronistas señalaron que “el pueblo jujeño sabe los graves acontecimientos que se han sucedido en la justicia" y "la evidente injerencia del poder político sobre determinados actores judiciales que han dado claras muestras de parcialidad e injusticia".

En esa línea consideraron que el proyecto de intervención del Poder Judicial "debe debatirse en el Senado de la Nación".

Con información de www.clarin.com