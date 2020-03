Felipe Solá explicó por qué no se pudo concretar el encuentro de Alberto Fernández con Bolsonaro

El canciller Felipe Solá explicó este martes que el encuentro del presidente Alberto Fernández y el de Brasil, Jair Bolsonaro, no se pudo concretar este fin de semana en Montevideo porque iba a ser "sólo una foto y conversar cinco minutos a un costado", ya que se produciría en medio de los actos por el traspaso de mando en Uruguay.

En una entrevista con el diario El País de Uruguay, el funcionario argentino respondió que el mandatario brasileño quería "una foto y conversar cinco minutos a un costado".

Al ser consultado sobre el pedido del jefe de Estado brasileño para verse con Fernández durante la ceremonia de asunción de Luis Lacalle Pou, en Montevideo, Solá respondió con esa frase, pero fuentes diplomáticas aclararon a Clarín que no se trató de una respuesta "negativa" sino un reconocimiento del intento para iniciar sin demora el contacto directo entre ambos líderes.

De hecho, la imposibilidad de que esa cumbre -aunque fuera fugaz- se produjera se acrecentó porque Fernández debió estar en Buenos Aires para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Ahora, según confirman los mismos voceros, la intención oficial definir otra fecha para el encuentro bilateral con Bolsonaro.

Solá argumentó su cuestionamiento al advertir que esas gestiones de Brasil se realizaron sin una previa "agenda" para discutir los temas compartidos por ambos países.

Al respecto, en la entrevista con el diario El País de Uruguay, el canciller remarcó que hay una serie de cuestiones pendientes. "Por parte de las cancillerías hay unos 20 puntos. En casi todo no dijimos nada, salvo en los acuerdos de Mercosur y Unión Europea", detalló el funcionario al respecto.

El canciller también tomó distancia de la postura de Uruguay respecto a la crisis en Venezuela y aclaró que el gobierno de Fernández "no reconoce" al presidente encargado Juan Guaidó.

"Discrepamos con la postura de Uruguay respecto a Venezuela. Nosotros no reconocemos al gobierno de Guaidó. No nos gusta cómo gobierna (Nicolás) Maduro, pero por eso no vamos a dejar de reconocer que es un gobierno que nació en la democracia y que después se volvió autoritario. Pero ganar o perder se tiene que resolver en las urnas", desarrolló.

Seguido, recordó que Uruguay "invitó a la embajadora y al otro no (al gobierno de Maduro). Estoy de acuerdo que Maduro puede que sea una presencia provocativa. Pero ni siquiera aceptó al embajador de Venezuela en Uruguay…".

Solá dijo que el objetivo es que "se reduzcan las sanciones a Venezuela, en especial las norteamericanas, y eso no está ocurriendo". "Sin esa reducción no hay diálogo posible y sin diálogo no hay acuerdo. Sabemos que Maduro está negociando con parte de la oposición y que se avanza hacia elecciones legislativas", completó.

"Argentina va a ser interlocutor en todos los casos. La crisis en Venezuela es muy grave", ratificó

