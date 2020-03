Bonino se defiende de las acusaciones de Vimo

«En el Concejo no hay desmanejos económicos, no los hubo en la gestión nuestra ni en las anteriores» subrayó el ex Presidente del Concejo Municipal", manifestó Lalo

Finalizó la auditoría al Concejo Municipal, en la que se detectaron irregularidades en la distribución de los fondos, Lalo Raúl Bonino salió a " dar la cara" y entre otras cosas manifestó: «en el Concejo no hay desmanejos económicos, no los hubo en la gestión nuestra ni en las anteriores»

«A mi me tocó llevar adelante un proceso que nunca nadie se había animado a llevar, hacer una Auditoría Externa es algo inédito o poco visible en lo que tiene que ver con los organismos públicos y a mi me tocó hacerlo en el año 2018 sabiendo que íbamos a sacar una radiografía a un enfermo con una enfermedad bastante avanzada que venía procesándose de mucho tiempo» explicó el Concejal de Cambiemos.

«Lo del año 2018 es una foto que proyecta lo que sucedió años anteriores, nunca existió un manual de procedimiento que establezca cuales son los criterios que se deben utilizar adelante los pedidos de compras, los que tiene que ver con los asientos contables o la utilización de los cheques, que sucedía, se llevaba adelante la administración del Concejo como si fuese una administración hogareña» agregó

«Sabíamos que era una piedra caliente y decidimos hacerlo porque en algún momento había que hacerlo, también había surgido el tema de los viáticos que fue algo que se planteó y en la que también hemos introducido modificaciones y hoy la determinación de los viáticos hoy hace partícipe a todos los concejales, por lo cual acá no hay un desmanejo propio de una gestión de una persona, hay que tomar la realidad y saber que el PJ y ahora nosotros fuimos parte de un proceso donde usos y costumbres no eran los que correspondían y esto lo encaramos todos juntos» sostuvo.

Fuente : LT28