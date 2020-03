Denuncia de Vimo: Mársico respaldó a "Lalo" Bonino

De acuerdo al informe de auditoría externa del Concejo Municipal de Rafaela, se han detectado falencias de procedimiento relacionadas con cuestiones contables y administrativas, éste es un resultado categórico que arroja el proceso llevado a cabo por el Estudio Contable seleccionado.

“Nunca antes se había llevado a cabo en el Órgano Legislativo un proceso de estas características a los fines de corregir lo que surgiera y poder superar antiguos usos y costumbres que no daban la suficiente transparencia y claridad de información. Como indica el informe, al decir de los auditores, se han notado la utilización frecuente de usos y costumbres que conlleva a errores graves y a la falta de orden. Esto no es de hoy, viene de otras gestiones justicialistas al frente del Concejo que en algunos casos han cometido las mismas equivocaciones, según se pudo verificar en el sector contable del Concejo, y lo que se quiere hacer ahora es subsanar esas falencias, por eso se pidió la Auditoría, no hay que confundir”, expresó el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico..

Y aclaró: “de hecho Raúl Bonino, antes de dejar la Presidencia encaró una serie de reformas de acuerdo a lo sugerido por los auditores, como la incorporación de las transferencias bancarias para el pago a proveedores, digitalización del proceso de compras, creación del registro de proveedores, entre otras, siendo que, el actual Presidente Bottero, continuará llevando a cabo las que faltan”.

El demoprogresista manifestó que “hay intenciones del actual Presidente del órgano y de su predecesor de corregir estas falencias, que no son solo del año 2018 y que vienen de tiempo atrás”.

Fuente: La Opinión