Entre lágrimas, Mike Tyson dio detalles del duro momento que atraviesa: ”Me siento vacío, no soy nada”

Mike Tyson tuvo una gloriosa carrera como boxeador profesional en los años 80. Supo dominar la categoría de pesos pesados. Peleó en 56 oportunidades y 44 de ellas las ganó por nocaut.

Sin embargo, esos días quedaron atrás. Su vida como boxeador profesional terminó y hoy, en pleno 2020, el ex campeón en su categoría no está atravesando uno de sus mejores momentos.

En una entrevista para el podcast ”Hotboxin ‘with Mike Tyson”’, el campeón de pesos pesados dejó ver uno de sus costados más sensibles y dio detalles del difícil momento emocional que está atravesando.

”Sé lo que es el arte de luchar, sé lo que es el arte de la guerra, por eso tengo tanto miedo. Por eso me temían cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador”, recordó Tyson sobre su época como profesional.”Nací paa eso. Pero esos días se han ido, ahora me siento vacío, no soy nada”, agregó el ex deportista de 53 años. ”Ahora estoy trabajando en el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando”, explicó.

Entre lágrimas y con mucha dificultad para hablar, Mike Tyson continúo con su relato: ”Ya no soy esa persona y lo extraño. A veces me siento como una porquería y no quiero que esa persona salga porque si sale, el infierno saldrá con él”.

Cerrando la entrevista, Tyson mostró una de sus partes más íntimas y uno de sus miedos más profundos que lo llevan a sentirse como se siente hoy en día. ”No es divertido, puede parecer que soy un tipo duro pero odio a ese tipo y le tengo miedo”.