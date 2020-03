El protocolo de aislamiento para los que volaron junto al argentino con coronavirus

Con la confirmación del primer caso de coronavirus en Argentina se activó el protocolo de aislamiento para el resto de los pasajeros que estaban en el vuelo donde viajó el argentino infectado. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó detalles del procedimiento y anunció que hasta el momento solo siete personas fueron contactadas.

El hombre diagnosticado con coronavirus (COVID-19) estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de la enfermedad. Además estuvo en España y Hungría. Llegó al país el pasado domingo a las 8.20 en un vuelo de Alitalia proveniente de Milán (con escala en Roma). Al aterrizar en Ezeiza, a los pasajeros se les tomó la temperatura, pero como no presentó ningún síntoma el protocolo no se activó en el momento. Desde su retorno a la Argentina, solo tuvo contacto con su hermano, que lo fue a buscar al aeropuerto y quien ya fue contactado para asilarlo preventivamente. El hecho de que el hombre viva solo y haya viajado en primera clase reduce las posibilidades de propagación del virus.



La noche de la jornada en la que llegó al país, a raíz de un cuadro febril, tos y dolor de garganta, acudió a la guardia de la clínica Swiss Medical Center de Barrio Norte, donde se activó el protocolo y quedó internado hasta esta noche que fue trasladado al Sanatorio Agote. Autoridades de Swiss Medical aseguraron que el paciente “se encuentra en buen estado de salud general” y que ya ubicaron a todos los pasajeros que compartieron la primera clase con el contagiado. En principio se dispuso que queden en cuarentena las dos personas que estaban sentadas delante de él, las dos que se sentaron detrás y a los costados. “Las posibilidades de contagio local son muy bajas”, anunciaron desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.



En diálogo con A24, Fernán Quirós expresó que “el Ministerio de Salud de la Nación lo que hace es identificar a todas las personas que han tenido contacto” con el hombre de 43 años. Hasta el momento solo siete personas fueron contactadas, “Nación habló con cada uno de ellos y se les pidió que se autoacuertelen en la casa, como se recomienda 14 días”, informó el ministro porteño, quien explicó que “durante ese período lo que hacemos es una primera visita por el equipo de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Se les preguntará qué hicieron y dónde estuvieron desde que llegaron al país”, detalló sobre el protocolo que se aplicará sobre los pasajeros que estuvieron en ese vuelo. “Hay algo importante para transmitir: nosotros vamos a hacer el seguimiento de todos los contactos, pero es importante transmitirle a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia. Con lo cual no es una cadena infinita”, enfatizó intentando generar tranquilidad.



“Estos siete no tienen ningún síntoma y no están en tiempo de hacerlo. Van a quedar aislados y si en 14 días hicieran fiebre serían peligrosos para contagiar. Pero al día de hoy no tienen ningún peligro. La única persona que puede contagiar, actualmente, es el paciente que está aislado”, dijo Quirós quien destacó que el "sistema de salud funcionó en plena coordinación con Nación. El sistema de salud funcionó, el sistema privado de salud funcionó y el sujeto fue un ciudadano responsable. Y esto es lo que tenemos que repetir. El mensaje es: si venís de algún lugar de estas características que dijimos y tenés el más mínimo síntoma, reportalo. Si te aparece luego de que entraste a la Ciudad, rápidamente llamá al 147 y vamos a coordinar tu cuidado”, recomendó.



El Ministerio de Salud de la Nación informó con respecto a la identificación de los posibles contactos, que en el caso de viajes en avión el seguimiento principal es sobre “todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos”. Sin embargo, el argentino con coronavirus no presentó ningún síntoma al momento de atravesar los controles en Ezeiza, recién comenzó a tener tos y fiebre horas más tarde. Las personas que hayan mantenido un contacto casual con un caso confirmado ambulatorio de COVID-19, o que hayan estado en áreas con transmisión comunitaria del virus, se los considera como “contacto de bajo riesgo”.

Al respecto del aislamiento domiciliario que informó el Gobierno como una de las principales medidas de control de contactos, se indicó que la persona deberá informar un mail y un número para comunicarse. Durante 14 días serán monitoreados por autoridades sanitarias que evaluarán que no presenten signos y síntomas, incluida fiebre, tos o dificultad para respirar.

Estas personas deberán evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otros (cara a cara a menos de dos metros); evitar salir de la casa para asistir a reuniones, ya sean sociales, de trabajo, escuela, viajar en transporte público, eventos deportivos, restaurantes, todo tipo de reunión pública. También deberán evitar recibir visitas en su domicilio.



En cuanto a la vida dentro del hogar, la cartera de Salud indicó que “no se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos, con otras personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse minuciosamente”. Al toser o estornudar, recomienda cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable que deben ser descartados en el acto, o utilizar el pliegue del codo. EL lavado de manos debe ser de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Además de ventilar regularmente los ambientes, se indicó desinfectar superficies comunes de la casa como mesa, escritorios, mesadas, con una solución de agua e hipoclorito de sodio (colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua). A las personas que tuvieron contacto se les indicó que eviten viajar.

El Ministerio aclaró que “no es necesario usar barbijos mientras la persona se encuentra asintomática”.

Para el alta definitiva, la autoridad sanitaria puede evaluar la necesidad de realizar nuevas pruebas médicas de 48 a 72 horas previas a la finalización del aislamiento de 14 días. “Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”, agregaron las autoridades médicas.

