Viotti no asume responsabilidades y culpa a la "comunicación"

Viotti es una de esas personas que no sabe lo que es asumir responsabilidades, es un eterno infantil que piensa que la culpa es de terceros y nunca de el.

En ese contexto le concedió un reportaje a Diario La Opinión, en donde , por supuesto, habló de una mala intención en la comunicación, culpando a la prensa y a otras personas de cuestiones que en gran parte le competen a el.

SU DESCARGO

Después de que se dieran a conocer los resultados de la auditoría externa al Concejo Municipal, desde el oficialismo local expresaron la decisión de impulsar un pedido de informes. Desde la oposición consideran que hubo una clara intención de confundir a la gente.

Tras la difusión de los resultados de la auditoría externa realizada al Concejo Municipal y que exhibió más dudas que certezas, respecto a la administración de los recursos del cuerpo legislativo en los últimos años, fueron diferentes las opiniones por parte de los ediles.

Lo que llama la atención es que las conclusiones abreviadas estaban disponibles desde octubre pasado pero el informe completo de los auditores estaba, ya en ese momento, en poder de las tres máximas autoridades del Concejo, Lalo Bonino (Cambiemos), Jorge Muriel (PJ) y Lisandro Mársico (FPCyS). Por eso sorprende la ofensiva del peronismo local respecto a un asunto que puede volverse en su contra como un boomerang y deja en una incómoda posición al propio Muriel, curiosamente ahora firmante de un pedido de informes cuando fue uno de los que recibió el documento de los peritos. Es decir, mientras la concejal Brenda Vimo busca exponer a la oposición, en el intento deja en evidencia su compañero de bloque.

“Creo que es positivo tener la posibilidad de poder mostrar toda la información pero lo importante es comunicar como corresponde, creo que hay una mala intención en la comunicación que se ha dado en las últimas horas, claramente para confundir a la gente”, señaló el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti.

El radical dijo que el año pasado la auditoría fue concretada a pedido de la oposición, precisamente desde el Bloque de Cambiemos y que la misma no sólo evaluó el año 2018 sino hacia atrás también. Allí explicó el concejal, quedaron en evidencia errores administrativos que venía arrastrando el Concejo desde hacía mucho tiempo, pero que nada tienen que ver con la falta o el mal manejo del dinero, sino con procedimientos que deben ser corregidos.

“Se ha avanzado pero la verdad es que hubo falencias que se venían reiterando desde hace mucho tiempo, y hay que tener en cuenta que la primera presidencia no peronista después de más de diez años en el Concejo, fue la de Lalo Bonino y es justamente cuando se impulsa y se realiza esta auditoría que evidencia estos errores. Las falencias y las cosas por mejorar surgen desde muy atrás, de presidencias como por ejemplo la de Jorge Maina, el propio Castellano, Ricotti, el mismo Bonafede, y esto lo digo para que quede en claro que no tiene que ver con un partido político sino cuestiones que se deben mejorar y que tienen que ver con desprolijidades”, sostuvo Viotti de manera tajante.

En varias ocasiones el edil subrayó que no se trata de falta de dinero y si afirmó que claramente observan una mala intención por parte del oficialismo en el modo en que salieron a expresarse por este tema.

“Hace algunos días salimos desde Cambiemos a pedirle al intendente que compre las 100 cámaras prometidas en campaña para la ciudad y le decíamos que si no lo hacía íbamos a tomar medidas más duras. Claramente esta es una respuesta para intentar generar un problema o manchar la figura de los concejales, pero creo que no terminaron de evaluar que la mayoría de las cosas que esta auditoría arrojó como resultados negativos y son cosas que hay que mejorar hacia futuro, son errores que ellos mismos, es decir los concejales peronistas, cometieron cuando estaban en la Presidencia, con lo cual la mayoría de las explicaciones las van a tener que terminar dando ellos”, indicó el concejal de la oposición.