Los hermanos "macana" contentos con la denuncia de Brenda Vimo

Caminando los pasillos del Concejo y cuidándome por donde por que la verdad está todo minado, pude escuchar una conversación de los hermanos "macana" que realmente no tiene desperdicio.

-Te digo que la denuncia de Brenda nos puede caer al pelo

- No te entiendo, si en parte me hace quedar a mi como un ladrón, no te olvides que hay mucha guita que yo saque y no la puedo justificar .

-La gente en poco tiempo se olvida, entre nosotros sabemos que todo pasa y en unos días nadie se acuerda de esto

- No coincido, los "peronchos" van por todo, quieren hacer un kilombo de aquellos para que yo me tenga que quedar callado y no pueda denunciar cada afano que se mandan, por eso no te entiendo en que nos puede beneficiar

- Es muy simple, hay un solo responsable en esto, si se profundiza no le queda otra que renunciar y si renuncia sabes quien asume?

- Ayudame, no te entiendo

- Si renuncia el responsable en los papeles,por que responsables somos todos!!, vos también, somos hermanos pero no nos engañemos, hay "caramelitos" que de algún lado salieron, tiene que asumir la Directora, y entre nosotros sabemos como apretarla para que haga lo que queramos. Jajajaja. Es un voto más hermanito y ademas le podemos "mochar" por lo menos el 30% del sueldo, no te olvides que estoy al horno con la plata y vos te contagiaste de vizcocho y no me tiras un mango ni de casualidad hermanito

-Sabes que tenes razón!! Muy bien hermanito, te la sabés a todas.

- Ahora vos tenes que jugarla muy bien. Declaras una cosa y haces otra, vos me llevas a mi el apunte, parezco boludo pero no lo soy ......

***«Los personajes y hechos de este relato son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia«.