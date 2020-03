Crean la comisión de seguimiento de redeterminación de precios de la obra pública

El Ministerio de Obras Públicas creó la comisión de seguimiento de redeterminación de precios de la obra pública. El organismo intervendrá en todos los procesos referidos a este ámbito. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. De este modo, el ministro de esta cartera, Gabriel Katopodis, aprobó la determinación. Así, oficializaron la normativa mediante el texto oficial.

Según la resolución 8/2020, la comisión deberá intervenir y emitir informe técnico en todos los procesos de redeterminación de precios. También asistirá al ministro de Obras Públicas en estos temas. En este sentido, le entregarán al titular del área informes con sus trabajos. Asimismo, coordinarán las acciones necesarias con los organismos involucrados.

De este modo, deberán intervenir y emitir informe técnico en las licitaciones a realizarse. Verificando la exigencia en los pliegos de la documentación a presentar por los oferentes. También tendrán entre sus funciones elevar las consultas a la Comisión de Control y Seguimiento. Del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría.

La comisión estará conformada por tres miembros permanentes. Será presidida por el secretario de Gestión Administrativa, Juan Guillermo Sauro. El secretario de Obras Públicas, Martín Rodrigo Gill. Y por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Augusto Rodríguez. Asimismo, la Comisión se integrará con miembros no permanentes.

Será miembro no permanente un representante de la Subsecretaría. O de un organismo desconcentrado u organismo descentralizado. O bien de una empresa o ente del Sector Público Nacional. Dependiente de este Ministerio o del ámbito donde se desarrolle el proceso de redeterminación de precios. Dicho miembro no permanente se integrará a solicitud del Presidente de la Comisión en cada proceso en particular.

Con información de www.elintransigente.com