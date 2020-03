Tras la suba de las retenciones a la soja aumenta el malestar de los productores agropecuarios

El anuncio del gobierno de aumentar las retenciones a la soja no cayó bien en el interior productivo. El malestar es cada vez mayor y continuarán las asambleas y protestas. Mientras tanto, los dirigentes del campo que conforman la Mesa de Enlace analizan con sus bases las medidas oficiales para definir los pasos a seguir. Hasta el momento no hay consenso entre las entidades para ir a un paro agropecuario.

Según manifestaron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado, “se ratificó la convicción de que la única manera de alcanzar el pleno desarrollo del sector agropecuario nacional, y de lograr la mayor contribución territorial y social, es eliminar las retenciones a todos los productos agropecuarios”.

En referencia a los reclamos y propuestas del campo que están contemplados en el documento que elaboró la Mesa de Enlace el año pasado, algunos de ellos se pudieron plantear ante la presencia de la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

“Expreso mi descontento y malestar por el aumento de las retenciones a la soja, entendiendo que es una medida que desalienta al productor”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, y agregó: “La Mesa de Enlace está unida y las eventuales medidas de fuerza se consensuarán en cada entidad con nuestras bases”.

Otro de los dirigentes que opinó sobre el aumento de las retenciones a la soja, fue Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien dijo: “Nos vamos de la reunión con un sabor amargo por la decisión que ha tomado el gobierno. En el encuentro de hoy, ratificamos nuestra convicción de que los derechos de exportación no son el camino. Se abrió una instancia para analizar mecanismos por vía del impuesto a las Ganancias para compensar el efecto fiscal de los derechos de exportación”.

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, comentó: “No nos vamos conformes de la reunión con el ministro porque lo que pretendíamos era que las retenciones a la soja tenían que quedar en un 30% y con segmentaciones para pequeños productores”.

En las consultas que ya está realizando Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, los representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), propusieron ir a un cese de comercialización de granos y hacienda.

Desde CARBAP, manifestaron en un comunicado de prensa: “Esperábamos nuevas señales y no las tuvimos. Más de lo mismo. Mal comienzo. Mismas recetas no promoverán distintos resultados. Sin duda, se busca un campo enojado. Entendimos el mensaje. Una vez más se vuelve a poner en juego la confianza del productor agropecuario argentino al gobierno de turno. Y eso no tiene retorno. Nuevamente se busca al campo para financiar a optimistas funcionarios desacoplados de la realidad en que vivimos”

“El sector no soporta un solo impuesto más. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, se debería probar con propuestas más superadoras, como bajar el gasto del Estado. La solidaridad debe ser de todos los argentinos por igual. Es hora que los distintos actores económicos de nuestro país y los políticos en particular, también sean solidarios y aporten algo en bien de todos", agregó el comunicado de CARBAP.

Más protestas

Los productores de Córdoba ratificaron el tractorazo hacia la ciudad capital de la provincia para este jueves 5 de marzo, organizado por los autoconvocados de Altos Fierro y que tendrá la adhesión de la Mesa de Enlace Provincial. Además, este viernes a las 15 se realizara una Asamblea en la Sociedad Rural de Jesús María.

Por su parte, un grupo importante de productores autoconvocados de diferentes lugares del país, encabezarán el 11 de este mes a las 10.30 una Asamblea al costado de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Nicolás y en las inmediaciones de la muestra Expoagro.

También continúa hasta el lunes el cese de comercialización de granos organizado por los productores del NOA y NEA, quienes mañana se reunirán en asamblea para hacer un análisis de los últimos anuncios del gobierno. Una medida de fuerza de similares características llevan adelante los autoconvocados del sur de Santa Fe hasta el miércoles de la semana que viene, donde ya anunciaron que no sembrarán maíz y trigo y reducirán la superficie de siembra de soja.

Además, los integrantes de la Rural de San Pedro expresaron su sensación tras el aumento de las retenciones a la soja: “Estamos defraudados y preocupados”. Cuestionaron el accionar de los dirigentes agropecuarios. “La Mesa de Enlace aceptó lo que las bases rechazaron a viva voz y seguramente el reclamo se hará sentir nuevamente ahora, no sólo contra un gobierno cuya posición conocemos, sino también contra aquellos que deberían honrar lo que juntos logramos en el 2008 y que estos dirigentes parecen no haber vivido”, manifestaron en un comunicado.

En otra parte del pronunciamiento, los productores de San Pedro reiteraron sus críticas al gobierno nacional: “El presidente de la Nación evitó incluir en su discurso del pasado domingo lo que ya estaba decidido y después de ´buenas reuniones´ en las que, evidentemente, se acordó el maquillaje, nuevamente será el campo el que pagará las deudas y los costos de una crisis que no generamos”.

Por último, otro de los que expresó su rechazo al aumento de las retenciones, fue el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere. Desde su cuenta de Twitter, aseguró: “Quieren seguir sacando de donde no hay más para sacar. Falta de lluvias, baja de precios, presión impositiva desmadrada. Y el cuento de sacar para devolver. Esto condena la economía diaria de miles de pueblos del interior. Transferencia de la producción al populismo”.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Juan Martín Melo