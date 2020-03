Muriel le respondió a Viotti: "Salen despavoridos echando culpas para atrás"

Las conclusiones abreviadas de la auditoría externa realizada al Concejo Municipal en 2018 estaban disponibles desde octubre pasado y el informe completo de los auditores estaba, ya en ese momento, en poder de las tres máximas autoridades del Concejo, Lalo Bonino (Cambiemos), Jorge Muriel (PJ) y Lisandro Mársico (FPCyS).

Pero en coincidencia con el reinicio de la actividad en el sexto piso del edificio municipal, donde funciona el Concejo, se desató la polémica que salpica a todos, sin excepción, y en la que difícilmente haya "ganadores" en términos políticos.

El informe ampliado de los auditores revelan anomalías en los circuitos contables y administrativos del Concejo, lo que abre dos frentes de tormenta. Por un lado, entre los concejales y por el otro técnico, que comprende al área específica. Desde la oposición acusan al oficialismo de “embarrar la cancha” con la visibilidad que se le dio a la auditoría y desde el oficialismo desplegaron una ofensiva respecto a un asunto que puede volverse en su contra, dejando en una incómoda posición al propio Jorge Muriel.

“Estoy sorprendido por la reacción de la oposición, todo el mundo sabe que la labor del concejal se basa en dos pilares que son la legislación y el control, hemos acompañado tantos pedidos de informes hacia el Ejecutivo y lógicamente que cuando nosotros mismos lo hacemos, lo charlamos el miércoles pasado con el nuevo presidente del Concejo donde le dijimos lo que íbamos a hacer y dijo que estaba de acuerdo, porque teníamos dudas con algunas cosas y porque fundamentalmente queremos que se resuelva”, señaló Muriel.

Y replicó: “cada vez que surge alguna cuestión interna en el Cuerpo, siempre hay que encontrar un culpable anterior, la gente está cansada de estas cosas, hay que encontrarle solución y si antes las cosas se hacían mal, lo que queremos es que ahora se hagan bien y no buscamos chivos expiatorios, no hay revancha política ni nada, lo que hay que hacer es corregir lo que marcaron los auditores. La idea de la auditoría era para detectar falencias, se detectaron esas irregularidades y algunas son graves, sobre todo procedimentales, no estamos hablando de dolo ni de fraude ni de malversación, pero sí de procedimientos, queremos que se lleve adelante y se cumpla con las recomendaciones de los auditores”.

El edil del PJ sostuvo que cuando se manejan dineros públicos hay que ser muy prolijos y tenemos absolutamente todo para hacerlo; no podemos cerrar un balance anual sin la conciliación bancaria, lo sabe cualquiera que tenga escasos conocimientos de contabilidad, estas cuestiones no pueden volver a pasar, una orden de compra tiene un sentido, pasaron antes pero ya no tienen que seguir sucediendo, es responsabilidad del presidente y del secretario del Órgano que se corrijan”, indicó.

Además el concejal sorprendido dijo, “salen despavoridos diciendo y echando culpas para atrás que no corresponden y la gente no quiere eso, esto de que lo hice porque antes lo hacían me parece que es una cuestión casi de niños y el pedido de informes tiene ese sentido, poder mejorar””.

Muriel finalizó asegurando que no se trata de revanchismo político sino de que el Concejo tenga el acompañamiento que corresponde.

Fuente: La Opinión