José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal

El economista José Luis Espert estuvo presente en la pantalla de A24. Durante la transmisión de Eduardo Feinmann, el especialista se refirió a la situación económica que atraviesa el país y el futuro del gobierno. Hizo especial hincapié en la renegociación de la deuda externa con el FMI y los acreedores privados.

En primer lugar, el experto en materia económica explicó: “Argentina está lejos de lo que hay que hacer para torcer este rumbo, pero afortunadamente para la gente de trabajo y la gente de a pie, no ha ocurrido el fantasma que el macrismo sembró”. Si bien se mostró en desacuerdo con los lineamientos económicos, explicó que la situación no es tan grave como proponía Cambiemos.

A su vez, el ex candidato a presidente de la nación se refirió a la renegociación de la deuda externa que debe afrontar el oficialismo y comentó cuáles serían los posibles escenarios. Al respecto comentó: “Si Argentina entra en default, que ojalá no ocurra, ese es un gobierno de Fernández. Si Argentina no defaultea y hace lo posible por acordar con los acreedores es otro gobierno de Fernández en lo económico”.

“Si Fernández no defaultea y logra algún acuerdo, probablemente tenga algo de aire. La inflación, con métodos muy indebidos está bajando algo”, agregó durante la entrevista televisiva. De esta forma, el especialista explicó que la población puede llegar a percibir una mejoría en el corto plazo. Por otro lado, también puso en duda la sustentabilidad de dicho rumbo económico.

Finalmente, Espert apuntó contra las políticas fiscales que existen en el país y llamó a una rebelión para dejar de pagar impuestos. “Es la gente la que se tiene que revelar. Hay que dejar de pagar impuestos. Qué el ajuste alguna vez lo hagan ellos”. “¿Hasta cuándo el comerciante va a poder pagar impuestos? Las empresas se funden, el agro se va a fundir. Vaca Muerta está parada entre los impuestos y estabilidad de las reglas de juego”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com