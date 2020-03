Castellano y su insoportable "cero" autocrítica

El Intendente abrió el año legislativo en la ciudad y nuevamente a su discurso le faltó autocrítica.

Es como si la culpa fuera de los demás y el estuviese exento de todo, como si los grandes problemas de Rafaela le fueran ajenos a él.

Su discurso concordó con anteriores exposiciones y así está Rafaela. por ejemplo en el álgido y caliente tema de la seguridad.

Es evidente que los rafaelinos se merecen de un Intendente que asuma también sus errores, que sepa aprender de los errores y que a partir del reconocimiento de los mismos se intente cambiar lo malo y mejorar.

Un discurso demasiado ligth, sin lugar a dudas con el sello inconfundible de Luis Antonio Castellano

Discurso completo

Un nuevo año nos convoca en este espacio para dar inicio a las sesiones ordinarias del cuerpo legislativo de nuestra querida ciudad.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes los ejes prioritarios que orientarán nuestra gestión este año y que hacen tanto a la continuidad y consolidación de muchas líneas de acción existentes como también a aquello de lo que hemos hablado en el marco de la campaña 2019: proponer a todos los rafaelinos y rafaelinas que nos acompañen para emprender juntos un camino que lleve a Rafaela a ser reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida de la Argentina. Ese es el sueño que perseguimos y por el que estamos trabajando.

Queremos, junto con la Nación y también con nuestra provincia, con nuestro trabajo en la conducción del municipio y con el aporte valioso que puede surgir de este recinto, profundizar ese modelo de desarrollo productivo con inclusión social, que hace a la propia identidad rafaelina y que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia de mujeres y hombres trabajadores y comprometidos con el destino de su comunidad.

Es mucho lo que hemos avanzado en este sentido. Tenemos una ciudad en marcha. Pese a la enorme crisis económica y social por la que viene atravesando desde hace varios años nuestra Argentina, nadie puede negar que Rafaela está activa, sosteniendo tanto sus políticas como aquellas acciones que dan cuenta de un municipio que busca estar cada vez más cerca de los vecinos, escuchando y aportando todas las soluciones qué estén a su alcance. Pero tenemos que decir que aún hay cuentas pendientes y que nos llaman a redoblar esfuerzos.

SEGURIDAD

El 2019 marcó una triste bisagra para todos los rafaelinos, lo que ocurrió con cada una de las víctimas de la inseguridad, nos atravesó a todos y denotó el hartazgo generalizado acumulado durante años, dando lugar a un reclamo legítimo en las calles de nuestra ciudad, para pedir justicia y seguridad.

Un reclamo que también es nuestro. Porque como he dicho en reiteradas ocasiones, en mí siempre encontrarán un aliado en esta lucha contra el miedo y la violencia, y en la protección de la vida de todos los ciudadanos. Porque lo sufro igual que ustedes y porque comparto el anhelo de encaminar a Rafaela hacia una senda de mayor tranquilidad. Una senda que contenga los nuevos desafíos que el lógico paso del tiempo nos impone, pero que por sobre todo nos permita, a cada uno de los habitantes de este suelo, llevar adelante nuestros proyectos de vida en paz. En la construcción de esa senda deposito mi preocupación, mi trabajo, el de mi equipo y todos los esfuerzos que están al alcance del accionar municipal.

Sabemos que por mandato legal los gobiernos locales tenemos herramientas limitadas para dar esta batalla. Pero sabemos también que cuando un vecino tiene una necesidad, el primer timbre que toca es el de su intendente. Somos la primera puerta del Estado y en consecuencia el espacio territorial más cercano para atender una multiplicidad de demandas que incluyen por supuesto la seguridad. Es por ello que la agenda de gobierno está centrada en atender esta problemática que se erige en el principal pivote sobre el cual tenemos que alinear y priorizar sinergias desde todos los sectores de manera transversal y dialogada.

Es importante remarcarlo: Nadie puede mirar para otro lado, es necesario un trabajo conjunto, cada uno aportando desde sus competencias y responsabilidades institucionales, desde nuestras diferencias y también nuestras coincidencias.

Que no quepan dudas: con su voto, los santafesinos determinaron que a la gestión provincial anterior le faltó voluntad política para enfrentar al crimen organizado. Estoy convencido de que la nueva administración tiene el mandato y la decisión profunda de encontrar soluciones concretas, sin especulaciones. Sin importar quién se ponga enfrente.

La falta de voluntad y decisión que padecimos durante años impedía poner en práctica las acciones y medidas necesarias que nos permitieran llevar algo de tranquilidad. Para que se entienda: en el reciente encuentro con el Ministro de seguridad, le entregamos el mismo informe que infinidad de veces le entregamos al ex gobernador, con la diferencia de que esta vez fue suficiente un primer encuentro para saber que somos escuchados. Tenemos la convicción de que la voz de los rafaelinos ha ganado fuerza en la mesa donde se definen las políticas públicas en la Provincia.

También el Presidente de la Nación ante los representantes del pueblo y de todas las provincias en la apertura del año legislativo anunció medidas de apoyo a nuestra provincia.

Del mismo modo, recibimos con beneplácito la muestra de voluntad política del Gobierno de Omar Perotti por estar cerca de nuestra gente, que con razón nos exige el máximo compromiso y un trabajo coordinado entre todas las instancias de gobierno. En ese sentido, lo que hemos logrado con el centro de monitoreo es todo un símbolo. Bastó un primer encuentro para que el servicio del 911 pase a estar conectado con la central de monitoreo local que antes era para el uso de nuestra Guardia Urbana. Y a su vez agentes policiales ya están abocados a la tarea de prevención. Esta sinergia entre policía provincial y la Guardia Urbana de Rafaela es la que tanto pedíamos y hoy ya es una realidad que implica una mejora en los tiempos de respuesta y en la necesaria eficiencia operativa que toda política de seguridad aspira a conseguir.

Necesitamos también que la Justicia cambie y ponga lo suyo, tanto la provincial, como la Justicia Federal. Una justicia más ágil, más cercana a la gente, más humana.

Nosotros seguiremos exigiendo a la justicia en todos sus niveles una actuación responsable, que disponga de todos los allanamientos necesarios para terminar con los puntos de venta de drogas en nuestra ciudad. Necesitamos –en definitiva- que los organismos del Estado en todos sus niveles y competencias garanticen que la ley se cumpla como condición para resguardar la seguridad y la convivencia ciudadana.

3 EJES EN SEGURIDAD

Hemos organizado nuestras políticas en torno a tres grandes ejes, sobre los cuales estamos dirigiendo estos esfuerzos y que implican pensar en el corto plazo pero también en el mediano y el largo.

Sabemos que la inseguridad es una problemática que no responde a una única causa sino a un conjunto de factores de riesgo presentes tanto a nivel individual, como en el entorno urbano barrial, familiar y comunitario. Por eso necesitamos esta mirada integradora que nos permita abordar la problemática en su magnitud.

Empezando por nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, convocamos a todos, para que sumen su aporte: a ustedes desde el Consejo, a la sociedad civil, al sector privado y a la ciudadanía toda.

El primer eje de trabajo es el control territorial atinente a la infraestructura operativa y tecnológica para la prevención del delito. En los últimos años hemos incorporado nuevos agentes a la Guardia Urbana, hicimos inversiones importantes en equipamiento para el Centro de Monitoreo, se han instalado más cámaras y tenemos medidas en curso para seguir dotando con más tecnología y formación a nuestra GUR, apuntalando su labor en el espacio público.

La reciente creación de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local ha abierto un canal de diálogo entre el Municipio, el Ministerio de Seguridad y la policía provincial que nos pone ante una valiosa oportunidad para avanzar. Que nos permite anticipar y no sólo reaccionar detrás de los hechos delictivos. También mejorar en los tiempos de respuesta y en la necesaria eficiencia operativa que toda política de seguridad requiere.

Pero estamos haciendo y poniendo en marcha muchas acciones más:

Continuamos con los controles de uso de casco y cinturón de seguridad de lunes a domingo, durante el día y la noche.

Hemos diseñado un nuevo plan de control de nocturnidad y especialmente sobre eventos especiales.

Incrementamos los controles de tránsito en los barrios, en el marco del trabajo articulado propuesto con la policía y la gendarmería.

Optimizamos la información del sistema por legajos por infractor y tenemos la firme decisión de aumentar la presión sobre todos aquellos que han cometidos infracciones, reforzando los reclamos administrativos y judiciales.

Intensificamos los controles preventivos junto a las patrullas de acción táctica, parte de cuya dotación se encuentra hoy en la ciudad de Rafaela.

Pusimos en marcha sistemas de verificación in situ de vehículos y personas, conjuntamente con la gendarmería y los efectivos de la policía federal.

Hemos gestionado ante el Comisario General de Policía federal Argentina para lograr mayor presencia policial de esta fuerza en nuestra ciudad.

Todos tenemos pocos recursos, eso está claro, pero si los coordinamos, la acción de prevención en la ciudad va a ser mucho mejor.

A lo mencionado entonces se deben sumar:

Los controles vehiculares en los barrios de la ciudad.

Las inspecciones a los talleres de motos.

Los operativos con canes de Policía de Operaciones de Narcocriminalidad en la Terminal de Ómnibus y en distintos puntos de la Ruta Nacional 34.

Las tareas de control de acceso a la ciudad.

El regreso de la campaña “no compre robado”.

La implementación del camino escolar seguro al inicio de clases.

La inminente colocación de 100 cámaras en todos los minibuses de la ciudad, con 4 cámaras en cada uno de ellos, sumándose así a los botones antipánico ya existentes en toda nuestra flota.

Quiero recordarles por último algo que mencioné en la apertura de sesiones del año pasado. Dije textualmente: “venimos de un año donde hemos realizado la mayor incorporación de agentes de la historia de la GUR y en este momento vamos a volver a hacer una inversión importante en equipamiento. La misma contempla la incorporación de 100 cámaras en un plan de tres etapas (2019/2020)”. Tal como lo anuncié en aquel momento, estamos cumpliendo con aquella iniciativa.

El segundo pilar sobre el que estamos orientando nuestro accionar es la prevención del delito a través de políticas vinculadas al diseño urbano, es decir, revitalizando áreas y espacios públicos para que sean más seguros para los vecinos y más hostiles para delincuentes, revalorizando a la ciudad como escenario y soporte físico para el desarrollo de la convivencia ciudadana.

Hacia esta meta apuntan nuestro plan de refuerzo lumínico de la ciudad, de bacheo, de pavimento y cloacas, de mejora de los planes de arbolado y control de malezas… Con este foco en la convivencia ciudadana también renovaremos el área central y zonas prioritarias, construyendo nuevas ciclovías y ciclocarriles, procurando a su vez mejorar el transporte y la movilidad urbana así como la limpieza y la recolección de residuos. Porque queremos una ciudad cuidada, ordenada, limpia, con espacios de recreación para el disfrute de los vecinos. En este sentido seguimos fomentando acciones basadas en el cuidado del ambiente y la sustentabilidad, acciones y programas que nos han convertido en ejemplo en todo el país.

Estamos trabajando en la conclusión de la obra del Canal Norte, también avanzando en el aprovechamiento de este lugar como espacio verde y de recreación para nuestras familias.

En materia de infraestructura vial, prevemos ejecutar el ensanche de calles y avenidas, y continuaremos, a pesar de la crisis, con el plan de 130 cuadras de pavimento.

En esta mirada del tejido urbano, otra de las decisiones que tomamos pone en valor un servicio público que sostenemos con mucho esfuerzo desde el municipio: Nuestro sistema local de transporte.

Hemos procedido a la modificación del recorrido de las líneas, con el objetivo de llegar mejor a cada barrio. A su vez, hemos incorporado un nuevo recorrido, con tres minibuses, y hemos extendido su horario hasta las 23:30. Esta flota especial comenzará a funcionar en estas semanas en forma paralela al resto de los que realizan el recorrido habitual, para así brindar una mayor seguridad a todos los estudiantes y docentes que utilizan este servicio público.

Estos dos pilares -tanto el control territorial como el trabajo sobre el diseño urbano de rafaela- son sumamente necesarios y nos permiten lograr avances significativos, pero creemos que deben formar parte de una estrategia aún más amplia e integral que combine esas medidas duras de control e infraestructura urbana con medidas más profundas orientadas a transformar las causas subyacentes de la inseguridad.

Por eso un tercer eje sobre el que estamos alineando nuestros programas municipales tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social. A partir de él es que podemos articular las políticas públicas en materia de seguridad con las que hacen al desarrollo socio-laboral y educativo, con las políticas de cultura, empleo y deporte, para que cada rafaelino y en especial los más jóvenes, puedan desarrollar todo su potencial, para que puedan tener proyectos de vida y perspectiva de futuro, y para que, en definitiva, puedan realizar sus sueños.

Por eso el corazón de este eje es trabajar desde el desarrollo humano, haciendo hincapié en la restitución de derechos de los más vulnerables, y visibilizando a su vez a las infancias y juventudes como prioridad de gestión de manera transversal a las distintas áreas municipales.

Sé que todos estamos convencidos de que sólo protegiendo a nuestros niños y jóvenes podemos planificar un futuro digno para nuestra ciudad. Pero también debemos convencernos de que proteger y restituir derechos es una obligación del Estado, en todos sus niveles y a través de todos sus poderes. Lo he dicho desde el primer día de mi llegada a la función pública, y he renovado el compromiso cada vez que me tocó asumir diferentes responsabilidades: sólo pueden caminar hacia el futuro aquellas sociedades que modifican el presente de quienes más lo necesitan.

Ese es un punto de partida, pero tenemos que decir que hemos recorrido un largo camino hasta hoy. Hemos llevado adelante políticas públicas, programas y acciones de gobierno de las que nos sentimos realmente orgullosos. Y desde allí nos paramos hoy, frente a ustedes, pero también frente a cada vecino y cada vecina de la ciudad, para asumir nuevamente el desafío de dar todas las batallas hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa.

Allí se inscribe una importante decisión que ya hemos tomado: la conformación de la Unidad Ejecutora de Políticas de Infancias y Juventudes, una mesa de coordinación municipal integrada por áreas relacionadas con la temática. En este marco, ya orientamos 40 programas municipales vinculados a educación, salud, cultura, deporte, que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de Rafaela, que permitan generar respuestas en tiempo y forma a las demandas sociales emergentes de los territorios. Entre estos programas podemos mencionar: inclusión educativa, seguila, seguila igual, escuelas deportivas, hay equipo, artentapiales, talleres barriales, talleres culturales, empleo verde, red de juventudes, alfabetización, y seguiremos potenciando nuestro Centro Municipal de Oficios, entre otros.

Se trata de un gran avance para articular esfuerzos, recursos, ideas y acciones en el marco de un dispositivo multisectorial con otras instancias institucionales como son los coordinadores del Diser, el juzgado de menores y los referentes del Programa Libertad Asistida. El horizonte de acciones se centra en trabajar con los jóvenes de nuestra ciudad, en la protección de sus derechos y en el acompañamiento constante en su recorrido de desarrollo.

También iniciamos las gestiones para constituir un Consejo de infancias y juventudes, que involucre a cada uno de los actores sociales que viene trabajando con estos sectores, y podamos así sumar fuerzas en pos de alcanzar los mejores objetivos: son muchas las instituciones que desde hace años trabajan muy bien esta temática.

Otra de las problemáticas que hemos abordado el último año, y que comienza mostrar sus resultados, es la situación de las personas que lavan vehículos en el área central de la ciudad. Hemos logrado avanzar en el ordenamiento de ésta área, gracias, ahora sí, al trabajo articulado de nuestros equipos y la policía provincial.

Una situación en la que la necesidad de un estado presente se hacía patente como pocas veces y que nos llamó a tomar la decisión política de actuar. Sin especulaciones, sin cálculos, con el solo convencimiento de que era nuestro rol y nuestra responsabilidad como ejecutivo municipal buscar respuestas, más allá de la complejidad y de las dificultades que presenta resolver una situación de largo arraigo.

MUJERES

En los últimos años hemos asistido a un fenómeno sin precedentes: la visibilización de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país, en cada territorio, y por supuesto nuestra ciudad no es la excepción.

Hace ya algunos años, nuestra gestión tomó la iniciativa para abordar esta problemática y fue así que creamos la Oficina Municipal De Violencia de Género, con profesionales dedicadas exclusivamente a la asistencia, acompañamiento y asesoramiento de víctimas.

Lo cierto es que somos conscientes de que esto no es suficiente. Que existe una demanda de la sociedad en su conjunto para dar las batallas que aún nos faltan para alcanzar una sociedad igualitaria, equitativa, libre de violencias, y donde cada mujer tenga garantizado un derecho fundamental: vivir sin miedo y con pleno acceso a su desarrollo sin discriminación en ninguna de sus formas.

En ese camino, seguiremos trabajando en la concientización, educación y en la erradicación de la violencia de género, implementando nuestros programas de capacitación, reflexión y talleres que estaremos dando en cada barrio, en los centros de salud y en las instituciones educativas.

Estamos también organizando las capacitaciones en perspectiva de género que indica la Ley Nacional Micaela, y que obliga a que todas aquellas personas que trabajamos en el Estado, en todos sus niveles, dependencias y poderes, realicemos dicha capacitación, como un paso más para combatir las desigualdades de género en todas sus manifestaciones.

Otro de los grandes objetivos de nuestra gestión en el área social tiene que ver con la esperada inauguración del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT, ex Cepla). Hace unos 15 días estuve reunido con el subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas, Matías Dalla Fontana y tenemos buenas expectativas respecto del avance hacia la conclusión de la obra y su pronta inauguración.

Este dispositivo, permite trabajar en la prevención y asistencia de los consumos problemáticos, apoyando, conteniendo a los jóvenes de nuestra ciudad, que hoy son atravesados por la droga y sus peligros.

EMPLEO y DESARROLLO PRODUCTIVO

Uno de los factores fundamentales a trabajar cuando hablamos de calidad de vida, sin dudas se vincula al desarrollo productivo y al empleo.

Continuaremos con nuestra política de apoyo a los emprendedores a través de los programas Rafaela Emprende, Rafaela Impulsa, Cadenas de valor inclusivas.

Vamos continuar con el Programa Mi Negocio en mi barrio 2020, para brindar capacitaciones en distintas vecinales y sectores de la ciudad, que ayuden a encontrar soluciones en conjunto sobre distintos temas, además de desarrollar y potenciar las principales zonas comerciales de Rafaela, conformando centros comerciales a Cielo Abierto.

Este año el programa va a tener una particularidad asociada a la nueva la tarjeta alimentaria. Es importante señalar que estamos trabajando fuertemente con los pequeños comerciantes para que ellos se vean particularmente beneficiados por el poder de compra que van a tener sus vecinos por intermedio de esta iniciativa del Gobierno Nacional y los apoyaremos para que la dinamización de la economía barrial redunde en el beneficio de los pequeños comercios. A esto tenemos que sumarle el relanzamiento del programa de los Precios Cuidados y Precios Santafesinos.

Vamos a poner en funcionamiento el PLAN TRAYECTORIAS, que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas a través de una formación teórico-práctica que les brinde nuevas herramientas. Esta iniciativa implica un fomento a la articulación público - privada para generar puestos de trabajo genuinos que permitan impulsar la transición hacia el empleo formal de jóvenes.

El PLAN TRAYECTORIAS es clave en nuestra búsqueda de una sociedad integrada y con mejores oportunidades para todos, porque precisamente da respuesta a una demanda muy fuerte de muchos jóvenes rafaelinos para poder acceder al mercado laboral.

Es un plan que comenzaremos con fondos municipales, pero vamos a presentarlo al gobierno provincial y nacional para fortalecerlo, ampliarlo y llegar a todos lo jóvenes que lo necesitan.

Es un plan de búsqueda de alternativas frente a la crisis que viene atravesando a la sociedad en su conjunto.

También sabemos que la innovación es el valor que hace a la posibilidad de expandir nuestros horizontes de crecimiento, por eso seguiremos adelante con Rafaela InnovAcción, impulsando el Concurso de Ideas que convoca a aquellos jóvenes de 16 a 30 años que se encuentren interesados en proponer soluciones innovadoras que contribuyan a a la solución de problemáticas locales.

Innovación, trabajo y desarrollo productivo son estas tres líneas de acción que potenciaremos, especialmente porque hacen a nuestras posibilidades de futuro, pero también porque son una marca de identidad que se ha sostenido a lo largo de nuestra historia y que nos identifica a todos.

Señoras y señores concejales, las preocupaciones de los vecinos siempre van a ser nuestra prioridad y van a orientar la acción de nuestro gobierno. No concebimos la política y el servicio público de otra manera. Lograr que el Estado local aporte cada vez más a la tranquilidad de la gente de trabajo será el centro de todos nuestros esfuerzos. Estoy abierto al diálogo y a los aportes de la comunidad porque soy un convencido de que nadie es dueño de la verdad. Creo en la riqueza de las visiones diversas y en una gestión de puertas abiertas.

Pero quiero ser muy claro: quien quiera usar las genuinas preocupaciones y angustias de los vecinos con un ánimo partidista no contarán con nosotros.

Los convoco a sumarse a combatir la mentira, la desinformación y cualquier interés oscuro, porque ese también es un mandato que nos han dado los ciudadanos con su voto.

CONCEPTOS DE CIERRE

Señoras y señores concejales

Al repaso detallado de nuestras políticas, de las acciones realizadas y de nuestra mirada sobre el presente y el futuro de Rafaela, quiero sumar algunas reflexiones finales.

Es cierto que el país atraviesa un momento difícil. Sabemos que es un tiempo que nos llama a trabajar juntos, con nuestro máximo esfuerzo y vocación de servicio. Pero también sabemos que estamos iniciando una nueva etapa. Nuestra renovada búsqueda por consolidar en nuestra ciudad un desarrollo productivo que siente las bases de una sociedad más justa, tiene ahora los aliados que hasta diciembre no teníamos. No solo hemos dejado atrás un pasado reciente plagado de irresponsabilidades e inconsistencias, sino que hoy vemos con esperanza como nuestro gobernador y nuestro presidente aúnan esfuerzos y le ponen el cuerpo a los problemas de fondo que vienen dificultando el normal desarrollo para nuestras comunidades. Ahí estamos parados nosotros también, en la senda del compromiso honesto y sin dobleces para resolver los problemas para los que nuestra gente pide a gritos una solución. Sin especular, sin prometer soluciones mágicas ni improvisadas. Somos un gobierno de puertas abiertas, que cree en el diálogo sincero y que tiene un convencimiento que guía todas sus acciones: sólo la construcción de una sociedad integrada y que deje atrás divisiones que únicamente nos hacen daño, será la que nos abrirá las puertas de un futuro acorde a nuestras expectativas.

Con este mensaje doy por inaugurado el período 2020 de sesiones ordinarias.