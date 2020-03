Mirko empezó en la salita de 2 y Marley publicó una adorable foto retro: “Cuando yo iba al jardín”

Mirko tuvo su primer día en el jardín de infantes y Marley no quiso perder la oportunidad de publicar una adorable foto retro.

Marley y su hijo Mirko son dos gotas de agua. Al menos eso es lo que muestran las fotos retro que comparte el conductor de televisión con sus más de 6 millones de seguidores de Instagram. El pequeño, extrovertido y de cabellos rubios como su padre, también tiene una gran cuota de popularidad. A pesar de su corta edad, se ha convertido en uno de los bebés que toda la argentina conoce.

Mirko no solo conquista por su ternura, sino también, por ser el compañero de su padre en varios episodios de los programas de televisión que conduce. Pero eso no es todo, ya que Marley encontró en sus redes sociales el lugar perfecto para ir compartiendo el día a día del pequeño; momentos importantes como sus primeros pasos, sus travesuras, y sus primeros días de en el jardincito.

Hace algunas horas, Marley escribía: “Listos para ir al primer día de jardín de infantes de Mirko, yo estoy nervioso y ansioso y me desperté a las 6 am! Mirko mucho no entiende a donde lo estoy llevando! Veremos cómo nos va!”, haciendo referencia al primer día en la salita de 2 del jardín de infantes.

Más tarde, el conductor se puso un tanto melancólico, quizás, y compartió otra foto retro de las que ya nos tiene acostumbrados. “Hoy Mirko empezó el jardín, mi #tbt es de cuando yo iba al jardín, un par de décadas atrás”, escribió Marley en una adorable foto de él cuando era muy pequeñito e iba al jardín. Sonrisa feliz y pelo rubio, casi un calco de su hijo, Mirko.

Por supuesto que los seguidores —de ambos—, no tardaron en reaccionar a la imagen y les dejaron una gran cantidad de comentarios y más de 30 mil me gusta en los primeros minutos. “Que hermosa foto, Marley”, “El corte de pelo de los otros chicos”, “Que hermoso! Mirko y vos iguales!💋”, escribieron.