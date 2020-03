Un ex funcionario que fue procesado por el memorádum con Irán dirigirá el instituto que forma a los diplomáticos argentinos

Eduardo Antonio Zuain, quien se desempeñó como vicecanciller y secretario de Relaciones exteriores del segundo mandato de Cristina Kirchner y fue procesado por “traición a la patria” por el memorándum con Irán, fue designado como funcionario de Cancillería. El nombramiento fue oficializado por un decreto presidencial, que establece que Zuain se desempeñará como director en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

“Desígnase con carácter transitorio al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Eduardo Antonio ZUAIN (D.N.I. N° 16.017.403) en el cargo de Director del INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN (ISEN), dependiente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO”, sostiene el documento publicado en el Boletín Oficial.

El dato cobra mayor relevancia porque el funcionario designado presidirá el organismo único de selección, formación e incorporación de los funcionarios diplomáticos argentinos. Ante esta noticia, por lo bajo, desde de la comunidad judía empezaron a manifestar su malestar por este nombramiento.

Zuain había asumido como vicecanciller y secretario de Relaciones Exteriores el 10 de diciembre de 2011 por iniciativa y decisión de la entonces presidenta Cristina Kirchner, cargo en el que se desempeñó hasta el fin del segundo gobierno de la mandataria, el 9 de diciembre de 2015.

Fue uno de los funcionarios que más ascendieron dentro del servicio exterior durante los gobiernos de Cristina Kirchner y pese a su fuerte relación con el kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri lo había designado como embajador en Paraguay, en enero de 2016.

Además, fue ascendiendo en la carrera diplomática hasta ser designado con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, el cargo más alto en la carrera diplomática, en agosto de 2015, y terminó como virtual vicecanciller de Héctor Timerman durante el mandato de Cristina Fernández.

En diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio procesó y ordenó la detención de la actual vicepresidenta y varios de sus funcionarios, entre los que se encontraba Zuain, en la causa del Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 y en donde se denunció el encubrimiento para los sospechosos de haber volado la mutual judía, un atentado que en 1994 mató a 85 personas.

Esa medida había recaído sobre Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado. A todos ellos los acusaba de “encubrimiento y traición a la Patria”.

Nacido el 4 de noviembre de 1962 en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, Zuain se graduó como abogado en la Universidad Nacional de Tucumán.

Su carrera diplomática comenzó en 1994 cuando ingresó en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (la diplomacia argentina), a instancias de uno de sus profesores, quien lo había estimulado a presentarse en el concurso de ingreso para convertirse en diplomático y seguir ese camino.

Desde 1998 hasta 2006 formó parte de la embajada Argentina en Italia, centrando su misión en las relaciones con el arco político italiano, los principales medios de prensa del país y la reivindicación de los grupos argentinos que se habían exiliado en Italia como consecuencia de la dictadura militar argentina (1976-1983)

En 2008, y como miembro de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, colaboró con la organización del Galardón Latinoamericano Madres y Abuelas de Plaza de Mayo promovido por el Ministerio de Desarrollo Social. En ese mismo año, fue convocado por el entonces canciller Taiana para integrar la Comisión Investigadora de Unasur sobre los crímenes en Pando (Bolivia).

Luego de prestar funciones en la Dirección de Derechos Humanos, formó parte de los gabinetes de la Subsecretaría de Política Exterior y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras la salida de Cristina Kirchner del poder, Zuain continuó su carrera diplomática bajo el gobierno macrista donde fue designado, el 8 de enero de 2016, como embajador en Paraguay. En ese cargo duró un poco más de un año ya que en julio de 2017 fue sustituido por una denuncia realizada por la entonces diputada Elisa Carrió, quien lo acusó de hacer tareas de espionaje en su contra. A partir de ahí, volvió a país como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

