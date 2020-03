Se confirmaron seis casos más de coronavirus en la Argentina y ya son ocho los infectados en el país

Las autoridades subrayaron “la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso confirmado. Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”.



“Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las autoridades definieron que la línea 107 brinde información a los vecinos de la ciudad a través de un call center especializado con el apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se van presentando", completó el comunicado.



“Les pedimos a las personas que tienen los síntomas que no vayan espontáneamente a los centros de salud para evitar que estén circulando y generando un riesgo potencial para el resto de la comunidad”, informó esta mañana Fernán Quiros, ministro de Salud porteño.



El funcionario agregó: "Es importante transmitirle a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia. Con lo cual no es una cadena infinita”.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires detalló que la paciente “comenzó con síntomas el 27 de febrero estando en la región de Lombardía (Italia). El ingreso al país se ha registrado el 1 de marzo. La persona se encuentra en buen estado clínico y bajo aislamiento respiratorio de acuerdo a las recomendaciones vigentes”.



“El paciente ingresó al hospital el día 2 con síntomas compatibles y un cuadro con epidemiología positiva ya que venía de Italia. Se activó el protocolo, se activó la notificación, se hicieron las pruebas y se mandó la muestra al Malbrán. En horas de la tarde recibimos el resultado positivo. El paciente está en su domicilio, con muy buena evolución, totalmente asintomático, cumpliendo la cuarentena. Le queremos transmitir a nuestra comunidad que el paciente está cumpliendo las normas de seguridad como corresponde. El 80% de los casos de esta patología goza de buena recuperación. Controlamos su evolución, que cumpla con los 14 días, luego se tomará un nuevo hisopado y se enviará nuevamente al laboratorio”, contó Diego Cardozo, ministro de Salud de Córdoba, en relación al único paciente con coronavirus en la provincia, quien llegó el 18 de febrero de Italia, totalmente asintomático.

Fuente: Infobae