Solá dispuso que los cargos diplomáticos sean denominados con perspectiva de género

Felipe Solá aprovechó la semana de la mujer para anunciar que tiene a la firma una resolución para designar los cargos diplomáticos en función del género. Así, si son mujeres, sus funciones ya no serán más como embajadores y ministros y cónsul. A partir de ahora, serán designadas como embajadoras y ministras, con "a" en las disposiciones oficiales. En el caso de mujeres que accedan a responsabilidades consulares, no será necesario, porque es una palabra que no tiene femenino.

De paso, el Canciller comunicó oficialmente la creación de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, que quedó en manos de Ana Sarrabayrouse, un área que antes estaba incluida junto a la dirección de derechos humanos y que ahora adquirió independencia. La joven diplomática fue cónsul en Suriname y agregada cultural en Roma, entre otras responsabilidades que tuvo desde su egreso de la escuela del servicio exterior, en el año 2007.

También se oficializaron otras designaciones pendientes, como fue el caso de la Directora General de Ambiente, que será ejercida por la ex diputada Silvia Vázquez, titular del Partido Verde, integrante del Frente de Todos. Y la nominación de la lingüista e investigadora de la UBA Marina Cardelli, primera mujer que estará al frente de Cascos Blancos, donde tiene jerarquía de subsecretaria y rango de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.

Con ambas designaciones, Solá completa una planta femenina en la que se destacaba María del Carmen Squeff, que formaba parte de su “mesa chica”. En su discurso, el Canciller lamentó tener que dejarla ir a su nueva responsabilidad, como embajadora ante las Naciones Unidas, en reemplazo de Martín García Moritán.

En consonancia con el Día de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Boletín Oficial las designaciones -con sus gastos de traslado- de la embajadora argentina ante el Vaticano, María Fernanda Silva, junto a la ya mencionada Squeff.



Al respecto, el jefe de la diplomacia se comprometió a “continuar sumando esfuerzos para hacer efectiva la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres argentinas” y puso de relieve la puesta en práctica del Punto Focal de Género (FOGENE), oficina permanente en la SICIN con personal especializado que abordará las temáticas referidas a la violencia, acoso sexual y laboral, “no solo en las oficinas del Ministerio, en Buenos Aires, sino en todas partes del mundo”.

Y recordó que “Argentina es parte de los principales tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.

El Canciller destacó “la política concreta y práctica sobre género, igualdad y justicia entre hombres y mujeres del Gobierno del presidente Alberto Fernández" y puso de relieve que “lo que está consiguiendo el movimiento feminista, porque lo que ahora parece un vendaval sucede porque la falta de igualdad estaba naturalizada en la vida cotidiana”.

Junto a Solá, estuvieron presentes en el acto que se realizó en el elegante patio del Palacio San Martín, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular del INADI, Victoria Donda.

Fuente: Infobae