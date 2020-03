Italia en caída libre: el turismo en el imparable foco infeccioso sufre los efectos del coronavirus

El nuevo coronavirus puede haberse originado en Wuhan, China, pero desde entonces se ha extendido a alrededor de 40 países de todo el mundo. En Roma, los cafés en las veredas están vacíos y las filas habituales de turistas que visitan la Capilla Sixtina del Vaticano han desaparecido. Como resultado de los bloqueos del gobierno y una serie de advertencias de viaje contra visitar esa nación que ha luchado por contener el coronavirus, la industria turística italiana está en caída rápida,

En las últimas 24 horas, Italia registró 197 muertes por coronavirus y 4.636 personas contagiadas, informó este jueves el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, siendo el segundo país con más fallecidos luego de China y el cuarto en número de infectados, detrás del gigante asiático, Corea del Sur e Irán. La mayoría de los decesos se han registrado en la región de Lombardía, al norte del país, que tiene casi 2.612 de casos positivos.

Ningún gobierno ha impuesto aún una prohibición de viajar. Las fronteras internacionales del país permanecen abiertas, y las únicas restricciones de vuelo sistemáticas están en los vuelos directos entre Italia y China, que se suspendieron a fines de enero. Las únicas áreas prohibidas en Italia son un grupo de pequeñas ciudades en el norte de Italia, donde las autoridades han ordenado un cierre para ayudar a contener el virus.

“Si es eficaz o no la medida de restringir los viajes es el gran desafío. No podemos decir que no se deba viajar en avión. No hay elementos hoy para decir que nadie viaje. Por supuesto, si alguien me dice que tiene pensado ir a China yo le digo que no, si tiene pensado ir al norte de Italia hoy también le digo que no. Pero por el momento no hay otra limitación”, explicó el médico infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.



Italia, uno de los principales países afectados por el coronavirus, además de generar una crisis de salud pública en el país, está afectando una de sus principales fuentes de ingreso económico: el turismo. "Muchos países recomiendan cancelar viajes a Italia por este motivo, como también aerolíneas han cancelado vuelos a este país. Además, el gobierno italiano se vio obligado a cancelar eventos importantes para el turismo y cultura del país, como el Carnaval de Venecia, cerrar espectáculos teatrales y musicales y cancelar ferias y congresos, como el Salón del Mueble de Milán”, aseguraron expertos de Turismocity, el buscador que compara precios de viaje.

Representantes de la industria turística de Italia advirtieron que el “pánico generalizado” sobre el coronavirus podría “hundir” al sector turístico, ya que hasta el 90% de las reservas para marzo se cancelan en algunas partes del país.

Las reservas de viajes y alojamiento por valor de 200 millones de euros se cancelaron en marzo desde que comenzó el brote hace una semana, informa la asociación de turismo italiana Assoturismo Confesercenti. La cifra, basada en datos de hoteles, B&B y agencias de viajes de Italia, no cuenta la pérdida de ingresos turísticos por transporte, guías turísticos, bares, restaurantes y tiendas.

“En la historia reciente, el turismo italiano nunca ha experimentado una crisis como esta”, declaró Vittorio Messina, presidente nacional de Assoturismo, en un comunicado de prensa. “Ni siquiera el 11 de septiembre lo afectó tanto”. Las reservas también están “bruscamente bajas” hasta junio, informó la asociación. Y si bien muchas de las cancelaciones se produjeron en regiones muy afectadas por el brote reciente, la caída en el número de visitantes también está afectando áreas donde se han reportado pocos o ningún caso.



“Si la situación de pánico generalizado continúa, miles de empresas, especialmente las pequeñas, entrarán primero en una crisis de liquidez y luego cerrarán sus puertas”, continuó. “Necesitamos urgentemente trabajar hacia la normalización”.

La región de Lombardía, el área más afectada por el brote, informó que el turismo en la región está “de rodillas”. “En pocos días, la emergencia del coronavirus ha sumido en crisis a uno de los sectores más importantes de nuestra región”, dijo Francesca Brianza, vicepresidenta del Consejo Regional de Lombardía.

Lombardía, que incluye a Milán, representa más de la mitad de los casos, mientras que Véneto y Emilia-Romaña tienen 15% y 17%, respectivamente. Las tres regiones han cerrado escuelas durante al menos otra semana.

En Véneto y Lombardía, los cierres también han afectado a museos, teatros, cines y la mayoría de las oficinas públicas, vaciando ciudades como Milán, donde muchas compañías han permitido que los empleados de oficina trabajen de forma remota. Se espera que las áreas más afectadas sean las llamadas “citas de arte” de Italia, como Florencia, Venecia y Roma, que reciben la mayor proporción de visitantes del extranjero, lo que representa aproximadamente la mitad del total.



Según se informa, el 90% de todas las reservas en Roma fueron canceladas, y el 80% en Sicilia. La región de Lazio, que incluye Roma, ha tenido solo tres casos de coronavirus, y ahora todos se han recuperado. Sicilia tiene tres casos confirmados.

Sin embargo, el domingo pasado, la iglesia de la comunidad francesa en Roma, St. Louis of the French, cerró sus puertas al público después de que un sacerdote fue infectado con el nuevo virus.

El gobierno italiano ha tomado “medidas extraordinarias” para tratar de controlar el brote, incluida la prohibición de todos los eventos deportivos y públicos en varios municipios, posponiendo todos los viajes educativos en el país hasta el 1 de marzo y suspendiendo el Carnaval de Venecia.

Como resultado, la principal liga de fútbol de Italia, la Serie A, canceló al menos tres juegos programados para jugar en las regiones de Lombardía y Véneto. Si bien las áreas fuera de los hotspots, como Florencia y Milán, se consideran seguras para visitar, al menos dos de los casos en la región del Véneto ocurrieron en el popular destino turístico de Venecia. Como resultado, el Carnaval de Venecia también se suspendió, mientras que los museos y cines se cerraron.



En Milán, la ópera La Scala estará cerrada hasta el 8 de marzo, según un aviso en su sitio web oficial. “En relación con la difusión del coronavirus, el primer ministro ha decretado la suspensión de todos los eventos e iniciativas y de todas las reuniones en lugares públicos, incluidos los culturales, hasta el domingo 8 de marzo. En cumplimiento de estas disposiciones, todas las actuaciones y eventos abiertos al público en La Scala se cancelan".

El porcentaje de búsquedas internacionales desde Buenos Aires hacia los principales aeropuertos de Italia (Roma, Milano y Venezia) disminuyó de 12,1% de las búsquedas totales del período en 2019 a un 9.1% en el mismo período de 2020. Eso implica una disminución de relativa de 25%. Ese resultado contrasta con las búsquedas hacia Francia, aún sin gran influencia de coronavirus, donde el porcentaje de búsquedas en el mismo periodo aumentó 42%, según un relevamiento del metabuscador de vuelos Viajala.

“En los últimos días hemos registrado un incremento de llamadas y consultas de nuestros clientes para evaluar modificaciones en sus viajes, principalmente a los destinos europeos como Italia, España, y en segunda instancia Francia, Gran Bretaña y Alemania. A los viajeros que cuentan con productos en las ciudades afectadas por el virus y tengan dudas, recomendamos se pongan en contacto con las agencias de viaje”, expresó en diálogo con este medio Mariano Rocatti, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi di Maio, subrayó el jueves que es seguro visitar el país y dijo: “Los niños van a la escuela en la mayoría de las regiones italianas, y si pueden ir al aula, los turistas y empresarios aún pueden venir a Italia”. Di Maio dijo que Italia era “confiable y transparente”, y agregó que estaba siendo injustamente castigada por los turistas que cancelaban viajes al Duomo gótico de Milán o la ciudad del canal de Venecia por temor a que pudieran contraer el virus.

