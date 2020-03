Héctor Daer: “Pichetto no existe más en la vida política del país”

El titular de la Sanidad, Héctor Daer, dialogó con “Animales Sueltos” se refirió al ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. “Éste no existe más en la vida política del país”, afirmó el sindicalista. Asimismo, manifestó que “no será un tema de discusión en el congreso del PJ”. Como contrapartida, Leandro Santoro aseguró que se trata de un “personaje” que no se debe “menospreciar”.

El Partido Justicialista lo tildó de “traidor” y le notificó que lo podría expulsar del partido en los próximos días. Esta decisión fue propuesta, en el último congreso del PJ, que se realizó en Ferro Carril Oeste, por el diputado nacional de Río Negro, Martín Soria. Éste iniciará un sumario, que podría finalizar con la correspondiente expulsión.

Luego de esta decisión, Miguel Ángel Pichetto se manifestó al respecto y aseguró que es una “estupidez”. “No es significativo, me expulsan de un lugar de donde yo ya me había ido”, apuntó el ex senador nacional. “Hay en esto un aspecto stalinista, prácticas estalinistas de purga para tratar de dar ejemplaridad”, continuó el ex candidato a vice. Además, expresó que la palabra “traidor” es un “concepto estúpido”.

De esta manera, Héctor Daer aseguró que “Pichetto no será motivo de discusión en un congreso del Partido Justicialista”. Asimismo, agregó que “no existe más en la vida política del país”. “¿Qué va a hacer?”, dijo el sindicalista. “Era el jefe de bancada de Cristina Kirchner”, recordó Daer. Además, destacó que, ” con él pudimos acordar cuando se quería avanzar sobre la legislación laboral”.

Por último, Leandro Santoro, asesor presidencial, expresó que “Miguel Ángel Pichetto es un jugador que no hay que menospreciar, es un tipo inteligente”. “No comparto su visión, pero no se lo puede menospreciar”, consideró el legislador porteño. “Me preocupa que Pichetto se corrió a la derecha hasta un punto que linda con lo tolerable, tiene ideas cercanas a la xenofobia o al odio”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com