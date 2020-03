Día de la Mujer en Santa Fe: qué pasará el lunes en escuelas, hospitales y oficinas públicas

El eje del 8M -el paro internacional de mujeres- es visibilizar la desigualdad y a veces la explotación de la mujer en el trabajo. Por eso, el Gobierno de Santa Fe publicó un decreto que desobliga a las maestras, enfermeras, médicas y empleadas públicas a concurrir a sus lugares de trabajo este lunes, para que puedan participar de las manifestaciones y marchas.



En los hospitales, las guardias mínimas van a estar garantizadas y además los médicos, enfermeros y el personal masculino trabaja con normalidad. La gran duda es lo que va a pasar en las escuelas. Algunos gremios, como Amsafe, recomendaron aprovechar las clases para poner en foco el rol de las mujeres en el trabajo y los desafíos pendientes para lograr mayor igualdad, y recién a las 17 dejar las aulas para participar de las marchas.

Pero la verdad es que los padres van a tener que consultar en cada escuela en particular. El Gobierno de Santa Fe informó que no se decretó asueto, sino la desobligación de las mujeres que no tienen la obligación de trabajar. La idea fue generar el marco jurídico para dejarlas en libertad de acción, porque justamente la idea de las organizaciones feministas es mostrar qué pasa cuando no hay mujeres en el trabajo.

Desde la provincia insistieron en que el gobierno no puede decir si hay clases o no en las escuelas y que esa decisión la va a definir cada establecimiento en función de lo que decidan las maestras, sus gremios y las organizaciones que participan del 8M. En la práctica, los padres deberán consultar a los directivos de los colegios de sus hijos cómo van a conmemorar el 8M. Es decir, si van a dar clases orientadas a visibilizar el rol de la mujer en el trabajo o si se pliegan al paro internacional.



Fuente: Aire de Santa Fe