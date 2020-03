Goleada "monumental" y Otta en la cuerda floja

Los grandes triunfos tienen su secreto; como las derrotas más sentidas. Fútbol, personalidad, inteligencia, victorias tácticas y estratégicas, figuras que desequilibran y son gravitantes. Seguramente se escape algún determinante más como ‘algo’ de suerte. Alguna mala decisión arbitral, que por cierto ya son varias en este torneo (no caigamos en eso). Pero las razones antes nombradas fueron las que anoche separaron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza de Atlético de Rafaela.

El que supo ser y honró la simpleza del fútbol, aprovechando al máximo los errores del rival fue el elenco mendocino. Respondió al máximo y desnudó las falencias de la ‘Crema’, que volvió a defraudar, que no dio la talla.

El 5 a 1 de ayer fue la factura más grande que le pudieron pasar al equipo dirigido por Walter Otta, en las 20ª fechas que van de esta zona B, en la Primera Nacional. Sentó una diferencia de equipo como para que ya nadie, o muy pocos por Alberdi, confíen en que este Atlético pueda meterse a un reducido para pelear por el segundo ascenso. Cada fecha está más lejos del principal objetivo.

Tan increíble fue el resultado como el hecho de que, al amanecer del juego, todo parecía salir al pie de la letra para Atlético. A los 7 minutos Franco Racca ganó de arriba en un córner y su cabezazo se estrelló en el travesaño.

Minutos después, a los 11, el juez vio mano/falta de Romero dentro de su propia área y no dudó, en una nueva jugada dudosa en contra de la Crema, en sancionar penal. Cristian Llama, la figura de la cancha, lo cambió por gol.

Tras el 0-1 el partido fue otro. Atlético volvió a dejar en evidencia sus falencias colectivas, fue puro arrestos individuales, equivocó los caminos y si bien tuvo algunas situaciones, falló en la definición. Un cabezazo de Bonansea que se fue cerca, un par de remates de media distancia de Mendieta, uno por arriba y el otro desviado en tremenda respuesta por el arquero visitante. Y otra buena atajada de Marchiri ante un remate cruzado de Acosta.

Antes de irse al descanso Gimnasia, que aprovechó los espacios, llegó al 2 a 0. Llama manejó a la perfección la contra, habilitó a González que hizo pasar a Niz y metió un centro atrás para la definición de Lentini. Antes, entre Berterame y el propio Lentini ya se habían perdido el segundo.

Y así se fueron a los vestuarios. El local con un coro de reproches desde las tribunas.

En el complemento fue todo del equipo de Diego Pozo. A los 7 minutos Diego Mondino puso el 3-0, a los 14 minutos Gonzalo Berterame estiró diferencias para el 4-0 parcial, luego de un jugadón. Descontó Alan Bonansea de penal, a los 19. Y sobre el final, a los 44m, Santiago López puso cifras definitivas a la histórica goleada de la ‘Lepra’ mendocina en su primera visita al Monumental de barrio Alberdi.

La actuación de Atlético fue pobrísima, desde lo colectivo y en lo individual, algunos jugadores mostrando un nivel bajísimo. Otta no brindó declaraciones tras su peor derrota como DT albiceleste y los principales dirigentes aseguraron que si bien es un resultado saca técnicos, no pasa por sus cabezas meter un cambio de timón en estos momentos.

Será tiempo de barajar y dar de nuevo. Aún al torneo le quedan 30 puntos en juego, y si bien, desde lo futbolístico y anímico, principalmente tras el golpazo de anoche, el equipo sigue en decadencia, todo puede suceder, cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

Atlético de Rafaela: 1-Nereo Fernández; 4-Lucas Blondel, 6-Alexis Niz, 2-Franco Racca y 3-Maximiliano Paredes (46m 16- Ángelo Martino); 8-Renso Pérez, 5-Emiliano Romero (cap.) (54m 18m Denis Stracqualursi) y 11-Junior Mendieta; 10-Leonardo Acosta (61m Enzo Copetti); 7-Ijiel Protti y 9-Alan Bonansea. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Stéfano Brundo, 14-Reinaldo Alderete, 17-Joaquín Quinteros. DT: Walter Otta.

Gimnasia de Mendoza: 1-Tomás Marchiori; 4-Alejandro Molina, 2-Diego Mondino, 6-Renzo Vera (cap.) y 3-Lucas Carrizo; 8-Santiago López, 11-Emmanuel García (44m 16-Santiago González), 5-Iván Ramírez y 10-Cristian Llama (85m 14-Leandro Aguirre); 7-Gonzalo Berterame (66m 13-Brian Alférez) y 9-Ramón Lentini. Suplentes: 12-Tomás Giménez, 15-Brian Zabaleta, 17-Fernando Cortés, 18-Gonzalo Marronkle. DT: Diego Pozo.

Goles en el primer tiempo: 12m de penal, Cristian Llama (G) y 47m Ramón Lentini (G).

Goles en el segundo tiempo: 7m Diego Mondino (G), 14m Gonzalo Berterame (G), 19m de penal, Alan Bonansea (AR), 44m Santiago López (G).

Amarillas: Franco Racca (AR); Emmanuel García, Alejandro Molina, Lucas Carrizo (G)

Estadio: Nuevo Monumental de Alberdi.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Gastón Rallo y Martín Vaccaro.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

Fuente: La Opinión